Рокетбанк запустил новое мобильное приложение

Рокетбанк закончил тестировать новую версию мобильного iOS-приложения. 12 марта 2019 г. в 21:00 по Москве приложение «Рокетбанк икс» станет доступно для установки клиентам банка, сообщили CNews в пресс-службе банка. Запуск для пользователей устройств на Android состоится в скором времени.

Среди нововведений — три основных экрана вместо пяти и новые функции.

Новое приложение напомнит о своевременной оплате счетов. Клиент может загрузить в него свои документы — паспорт, ИНН и водительское удостоверение. Сервис будет отслеживать налоги и штрафы и уведомлять о них пользователя.

Для еще большей безопасности появилась возможность посмотреть, на каких устройствах используется аккаунт, и отключить их. Также можно выйти из своего аккаунта, чтобы дать войти в Рокетбанк другому пользователю.

В новой версии можно разделить чек для совместной оплаты покупки. Чтобы воспользоваться опцией нужно найти операцию в ленте, выбрать друзей и запросить у них нужные суммы.

Также из новинок — функция перевода или запроса денег по номеру телефона, возможность отключения бесконтактного платежа Paypass, оплата по QR-коду с автозаполнением реквизитов и настройка формы аватара, который видят друзья.

Для легкого погружения в новое приложение сотрудники банка сделали подробное руководство пользователя.

Старое приложение Рокетбанка остается доступным пользователям, но все новинки будут появляться только в новом.

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