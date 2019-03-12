РЭК Ростеха поручено создать за год 4 тысячи рабочих мест для дизайнеров электроники

Вице-премьер Юрий Борисов в ходе мероприятия по подведению итогов радиоэлектронного кластера (РЭК) госкорпорации Ростех заявил, что для создания высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов в радиоэлектронной отрасли необходимо создать сеть дизайн-центров, специализирующихся на электронных компонентах. Он также добавил, что экономический эффект для РЭК Ростеха от создания таких центров составит 12-15 млрд рублей выручки.

«К моменту запуска серийного производства новой продукции нужно создать сеть дизайн-центров, способных обеспечить потребности различных направлений и отраслей промышленности. Нужны команды дизайнеров, которые обладают навыками работы с высокотехнологичными продуктами и системами автоматического проектирования: сегодня это пик технологий. Хотел бы поставить амбициозную цель: где, как не у вас создавать сеть дизайн-центров. Дефицит такого квалифицированного персонала составляет порядка 20 тыс. рабочих мест. Если на следующем подведении итогов вы могли бы отчитаться, что около 4 тыс. рабочих мест созданы в РЭК Ростеха, это было бы прекрасно», - сказал он.

По мнению вице-премьера, для создания такого количества рабочих мест в области дизайна электронных компонентов нужен альянс с вузами, дорожная карта такого взаимодействия будет разработана совместно с Министерством науки и высшего образования РФ.

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