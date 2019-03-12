Региональный модуль ГАС «Управление» переведен на российское ПО

Региональный модуль государственной автоматизированной системы «Управление» Вологодской области теперь работает на российском ПО, инструментом для обработки данных в ГАСУ Вологодской области стал продукт «Форсайт. Аналитическая платформа». Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании «Форсайт».

Совместимость платформы компании «Форсайт» с отечественными СУБД и операционными системами позволила правительству региона сделать шаг вперед в реализации политики импортозамещения ПО.

Внедрение программного комплекса «Форсайт. Аналитическая платформа» расширило функциональность модулей ГАСУ Вологодской области: автоматизирован сбора данных от органов местного самоуправления, внедрен интуитивно-понятный бизнес-пользователям интерфейс для быстрого формирования новых аналитических панелей, получения сводной отчетности и материалов для принятия решений. В системе также реализована интеграция с федеральным сегментом ГАС «Управление» с использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия версии 3.0.

Проект по модернизации регионального модуля государственной автоматизированной системы «Управление» Вологодской области реализован компанией «Крит».

ГАС «Управление» Вологодской области – региональный сегмент ГАС «Управление». Обеспечивает сбор, учет, обработку и анализ данных, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного управления Вологодской области.

«Форсайт. Аналитическая платформа» – современная отечественная платформа для интеллектуального анализа данных, объединяющая возможности классической и продвинутой аналитики.

«Форсайт» – российский вендор, разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании – организации корпоративного, государственного и банковского секторов.

«Крит» – российский системный интегратор. Компания специализируется на разработке, внедрении и сопровождении BI, CPM, BPM-решений и мобильных бизнес-приложений, а также оптимизации бизнес-процессов и разработке нормативной документации.

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