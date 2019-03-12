QIWI присоединился к Ассоциации участников рынка больших данных

Ассоциация участников рынка больших данных объявила о присоединении к организации группы QIWI. QIWI стала восьмым членом Ассоциации больших данных на ряду с «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «Мегафон», oneFactor.

Группа QIWI – ведущий провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн- и офлайн-каналам. Наша сеть включает свыше 20,8 млн виртуальных кошельков и более чем 149 000 терминалов и точек приема платежей. Сервисы QIWI позволяют торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме на сумму свыше 89 млрд руб., объединяя более чем 47 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц.

QIWI будет участвовать во всех активностях Ассоциации, в том числе в разработке стратегии по развитию рынка больших данных, выработке единых стандартов обогащения данных между участниками рынка, разработке кодекса этики использования больших данных.

«Мы рады приветствовать в своих рядах нового участника Ассоциации - QIWI, являющегося ярким представителем российской финтех-экосистемы. Мы уверены, что наш новый партнер привнесет дополнительную экспертизу в работу Ассоциации как крупнейший федеральный платежный агрегатор и активный участник российского рынка больших данных», — сказала Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных.

«Нам близка цель Ассоциации — создание благоприятных условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России», — сказала Юлия Богачева, Chief Data and Analytics Officer QIWI. — За более чем 10-летнию историю своей деятельности QIWI накопила существенный опыт в работе с различными видами данных как граждан, так и компаний-партнеров из многих сфер бизнеса. Мы видим огромный экономический потенциал в сфере взаимного обогащения данных от разных операторов и понимаем, что можно предложить рынку и государству для формирования взвешенной политики в области работы с большими данными».

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464441