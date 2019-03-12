Cisco и Hitachi Vantara представили решения для конвергентных инфраструктур

Hitachi Vantara совместно с Cisco выпустили адаптивные решения для конвергентных инфраструктур. Проект Cisco Validated Design (CVD) сочетает лучшие технологии обеих компаний - системы хранения Hitachi, а также вычислительные и сетевые технологии Cisco.

Новые решения созданы специально для партнеров, стремящихся удовлетворить спрос на сертифицированные конвергентные инфраструктуры Hitachi и Cisco. Такие инфраструктуры способны поддерживать самые современные многоцелевые нагрузки приложений корпоративного уровня. Они позволяют создавать гибкие решения с высокой операционной эффективностью, обеспечивающие постоянную доступность данных и соблюдение соглашений об уровне обслуживания (SLA). Поддержку этих решений будут осуществлять как Cisco, так и Hitachi.

В проекте задействованы новые упрощенные и оптимизированные конфигурации решений Hitachi VSP PRO. Они помогают быстро и легко внедрять малые, средние и большие системы с помощью автоматизированной модели продаж с самообслуживанием, которая сокращает процесс с нескольких часов до минут.

«Cisco и Hitachi Vantara совместно работают над тем, чтобы предоставить заказчикам, вставшим на путь цифрового преобразования бизнеса, решение корпоративного уровня для модернизации центров обработки данных, – сказал Каустуб Дас (Kaustubh Das), вице-президент по стратегии и развитию продуктов для вычислительных систем компании Cisco. – Новые адаптивные решения Cisco и Hitachi для конвергентных инфраструктур помогут нашим общим заказчикам ускорить развертывание и упростить эксплуатацию ЦОД».

«Взаимодействие со всеми партнерами Hitachi, от поставщиков решений до таких участников стратегических союзов, как Cisco, многие годы является неотъемлемой составляющей нашего успеха и играет все более важную роль для общих результатов бизнеса Hitachi Vantara. Вместе мы помогаем заказчикам в полной мере раскрывать потенциал существующих данных, – отметил Скотт Келли (Scott Kelly), операционный директор и директор по преобразованиям Hitachi Vantara. – Hitachi Vantara продолжает осуществлять преобразования, направленные на внедрение инновационных технологий, и мы совместно с нашими партнерами будем и дальше активно работать над созданием перспективных решений будущего».

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