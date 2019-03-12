«Билайн» запустил сервис «Денежные переводы онлайн»

«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новый партнерский сервис «Денежные переводы онлайн». Сервис позволяет переводить деньги с карты любого российского банка в любую точку России, страны СНГ, Европы и Дальнего Зарубежья в режиме реального времени.

Перевести денежные средства онлайн может любой житель России, независимо от оператора связи. Для этого достаточно зайти на страницу сервиса и выбрать способ получения перевода (с карты на карту или пункт перевода «Золотая корона»). Далее необходимо выбрать страну и ввести сумму, указать контактные данные получателя и данные своей банковской карты платежных систем Visa, Masterсard или МИР.

Осуществить перевод можно только в рублях, а получить денежные средства на свою банковскую карту получатель может в валюте страны перевода или в долларах, евро или валюте страны перевода в любом из пунктов выдачи «Золотой короны» в зависимости от выбранной страны.

Сумма комиссии перевода варьируется от 0% до 1,5% в зависимости от выбранного направления и способа перевода. В случае перевода с карты на карту дополнительно к комиссии взимается 150 руб.

Сервис «Денежные переводы онлайн» доступен для всех держателей банковских карт России с поддержкой технологии 3D Secure. Денежные средства списываются только после подтверждения платежа с помощью одноразового пароля, который приходит в SMS-сообщении на номер отправителя. Безопасность операций также обеспечивается дополнительным шифрованием данным международного стандарта PCI DSS.

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