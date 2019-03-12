Альфа Private улучшил мобильное приложение для состоятельных клиентов

Альфа Private в конце 2018 г. выпустил мобильное приложение для высокосостоятельных клиентов. К сегодняшнему дню банк расширил его функциональные возможности за счет банковских, инвестиционных, lifestyle и других персонализированных предложений.

У клиентов банка появилась возможность настраивать стиль «радара» всех своих активов и выбирать валюту, в которой по умолчанию рассчитывается их текущая стоимость, активировать возможность подтверждения входа в приложение с использованием биометрической идентификации, переключиться на контрастную «темную» цветовую схему, а также отправить обратную связь по приложению.

В разделе «Инвестиционные идеи» пользователи могут узнать об уникальных инвестиционных продуктах, предлагаемых Альфа Private.

В разделе «Предложения» клиенты видят персонализированные партнерские предложения и сразу могут связаться со своим финансовым советником, представителем партнера или воспользоваться предложением напрямую из приложения. Система персонализации учитывает множество факторов и старается подобрать лучшие предложения, которые могут быть интересны клиенту здесь и сейчас. В самое ближайшее время у клиентов появится возможность фильтровать предложения автоматически или вручную в зависимости от текущей геопозиции в любой точке мира.

В ближайшее время пользователям приложения станет доступен новый раздел - «Кошелек», в котором будут отображаться все арендованные сейфовые ячейки и карты клиента, включая оформленные на третьих лиц, с указанием тарифов и лимитов - для еще лучшего контроля собственных инструментов.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд в том, что высокосостоятельные клиенты стремятся все чаще и чаще осуществлять большинство операций удаленно и самостоятельно. Более 70% клиентов Альфа Private пользуются дистанционными каналами. На наш взгляд, это обусловлено тем, что они крайне высоко ценят свое время, что даже «один звонок» становится ощутимо больше, чем «один клик». Именно поэтому им необходим удобный финансовый помощник, позволяющий отслеживать динамику их капитала, инвестиций, средств в доверительном управлении в любое время суток и в любой точке земного шара», - отметил руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

Приложение Альфа Private позволяет клиенту моментально получать исчерпывающие сведения о своих счетах, депозитах, страховых продуктах и средствах в доверительном управлении компаний Альфа Групп, а также видеть абсолютный финансовый результат. Одновременно с этим приложение дает возможность удобно пересчитывать активы в основные валюты портфеля и фильтровать продукты по валютам, что в свою очередь, помогает клиентам Альфа Private точнее принимать стратегические решения.

Мобильное приложение доступно для смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android и включает в себя «демо-режим», чтобы все желающие могли оценить преимущества Альфа Private.

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