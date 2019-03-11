Сбербанк представил поиск по приложению «Сбербанк онлайн» на базе машинного обучения. Единый поиск по приложению на главном экране позволяет искать контакты для переводов, организации для платежей, функции приложения и банковские продукты. Теперь за счет самообучающихся алгоритмов результаты поиска настраиваются под клиента, что позволяет ему быстро перейти на нужный экран приложения. Когда пользователь начинает вводить слово для поиска, на первых позициях отображаются варианты, которые с наибольшей вероятностью ищет клиент (например, контакты из адресной книги, с которыми пользователь чаще всего взаимодействует). Для этого поиск анализирует пользовательскую активность как в приложении, так и в самом поиске. Чем больше клиент пользуется приложением, тем точнее будут результаты поиска.

Алексей Круглов, исполняющий обязанности директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметил: «В "Сбербанк онлайн" появляется все больше продуктов и сервисов. Чтобы клиенты могли легко находить нужное, мы развиваем поиск по приложению. Например, уже сейчас благодаря анализу данных и машинному обучению среднее число символов, которое пользователь вводит в поисковом запросе, уменьшилось с шести до трех».

До ввода первых символов пользователь теперь видит рекомендованные операции – на базе машинного обучения система прогнозирует, что клиент будет искать. Рекомендованные операции отображают релевантные платежи и переводы, которые ранее совершались не только в мобильном приложении, но и в отделениях, банкоматах, на сайте. Рекомендации формирует нейронная сеть исходя из востребованных пользователем контактов и организаций с учетом периодичности его действий и других зависимостей (например, поиск предложит, как обычно, оплатить ЖКХ в начале месяца или перевести кому-то деньги после поступления зарплаты). Сейчас функция доступна только пользователям iPhone, позже она также появится и в Android-приложении.

С помощью интеграции с NLP-платформой Сбербанка (платформой распознавания речи) поиск стал понимать запросы на естественном языке и исправлять опечатки, предлагая клиенту релевантные ответы. Можно задавать вопросы, используя слова в контексте, разговорную речь (например, «Как оформить кредит», «Где посмотреть реквизиты карты» и т.д.).

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n464191