«Первый бит» и «Скома» разработали «умное» решение для АПК

«Первый бит», международный системный интегратор, совместно с компанией «Скома» разработали ИТ-решение «SM:умное производство», которое управляет производственным оборудованием на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) без участия оператора. Благодаря системе также возможно планировать изготовление продукции.

Программа «SM:умное производство» разработано «Первым битом» и «Скома» на базе 1С:ERP. Это программное обеспечение позволяет управлять производственным оборудованием на предприятиях АПК. Речь идет об оборудовании, которое управляется с помощью SCADA-систем и программируемых контроллеров.

«SM:умное производство» позволяет получать актуальную информацию о работе производства в реальном времени, об этапах выполнения заказа, объеме выпущенного продукта, его месте нахождения. На основе полученных данных можно управлять оборудованием и планировать производственные процессы.

Программа «SM:умное производство» это: автоматический контроль и диспетчеризация; актуальная информация по передаче готовой продукции с производства на склад; выбор необходимого склада для обеспечения потребностей или отгрузки товаров;

Эксперты «Первого бита» настроят функциональность планирования производства заказов под каждое предприятие индивидуально. При внедрении «SM:умное производство» будут учитываться приоритеты заказов для разных сегментов клиентов или по товарам.

Плюсы от внедрения «SM:умное производство»: управление производством на основе цифр и точных данных; контроль за движением материалов, сокращение их потерь; отсутствие хищений материалов и общее повышение дисциплины на производстве; сокращение затрат на персонал: оператор на производстве уже не потребуется или его участие будет сведено к минимуму; автоматизированные отчеты о простоях оборудования, понимание упущенной выгоды; сокращение затрат на планирование и перепланирование производства; соблюдение сроков отгрузки продукции; увеличение темпов роста производственных мощностей.

«Первый бит» и «Скома» продолжат развивать «SM:умное производство». В ближайшее время с помощью программы возможно будет проводить пооперационное планирование с учетом времени подготовки или перенастройки оборудования. Будет также расширена дополнительная функциональность программы для ее интеграции с веб-платформами.

«Наступает эра "индустрии 4.0". В связи с этим мы решили помочь компаниям АПК перейти в новую эпоху. Поэтому и создали этот инструмент, – сказал ведущий аналитик ERP по направлениям сельского хозяйства и пищевой промышленности компании "Первый бит" Роман Карпов. – Мы уже видим повышенный интерес к этой системе со стороны сельскохозяйственных предприятий. Что неудивительно, так как с помощью ИТ-решения "SM:умное производство" компании добьются высоких производственных результатов».

«Благодаря такой системе предприятия АПК могут повысить эффективность производства от 30 до 200%. Клиент также получает повышение скорости обработки заказов. Он сможет более качественно планировать загрузку оборудования. Таким образом, исключен риск его простоя. Использование такого ИТ-решения позволяет также снизить влияние человеческого фактора на производстве», – отметил генеральный директор компании «Скома» Сергей Данилов.

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