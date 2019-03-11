ОС «Альт» для «Эльбрусов» получила вендорскую техническую поддержку на всей территории России

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем, и ALP Group, российская сервисная ИТ-компания, поставщик услуг ИТ-аутсорсинга и ИТ-аудита, официально объявили о начале предоставления новой услуги вендорской технической поддержки. Суть услуги – обеспечение надежной работы версий программных продуктов «Альт рабочая станция» и «Альт сервер», специально разработанных для отечественной аппаратно-программной платформы «Эльбрус» производства МЦСТ. Организации-заказчики получат механизм решения ИТ-инцидентов любого уровня сложности.

В новой услуге скорость реагирования на ИТ-инциденты определяется соглашением о качестве обслуживания (SLA), действующим на всей территории РФ. Решение ИТ-инцидентов, не требующих передачи обращений на третью линию техподдержки, в большинстве случаев занимает не больше суток. К запросам экспертного уровня подключаются ведущие специалисты компании «Базальт СПО», что позволяет оперативно вырабатывать окончательные решения, требующие внесения изменений в код программного продукта, или временные решения для конкретного заказчика.

Вендорская техническая поддержка ОС «Альт» для «Эльбруса» осуществляется по проверенной схеме, которая с 2017 г. применяется для техподдержки всей линейки ОС «Альт» для процессоров архитектуры x86. ALP Group, стратегический партнер «Базальт СПО», обеспечивает работу первых двух линий техподдержки, а также специального портала, где пользователи и представители организации-заказчика могут оставлять заявки и отслеживать их статус. При этом услуга ВТП ОС «Альт» (для всех вычислительных платформ) опирается на единую технологию работы с ИТ-инцидентами и на региональную партнерскую сеть ALP Group, представленную сегодня в 550 городах РФ. В свою очередь, «Базальт СПО» отрабатывает запросы, требующие более высокого экспертного уровня знаний ОС «Альт». При этом взаимодействие компаний «Базальт СПО» и ALP Group полностью скрыто от потребителя, получающего важную услугу с гарантированными характеристиками.

Чтобы начать использовать услугу вендорской техподдержки программных продуктов «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для «Эльбруса», заказчик заключает сервисный контракт с компанией «Базальт СПО», выбирая наиболее подходящий для себя уровень услуги («Базовый», «Стандартный», «Расширенный»).

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