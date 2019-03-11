Integro представила INFORM Line Maintenance для ТОиР

Integro Technologies, входящая в ГК «Рамакс», и Inform GmbH в рамках профильного мероприятия «ТОиР авиационной техники в России и СНГ - 2019» представили решение Inform Line Maintenance для повышения эффективности управления персоналом, выполняющего техническое обслуживание и ремонт воздушных судов.

Inform Line Maintenance — новейшее решение Inform в индустрии авиационного техобслуживания, предназначенное для авиакомпаний и предприятий ТОиР. Line Maintenance решает задачи оптимального управления персоналом в режиме реального времени, краткосрочного и долгосрочного планирования, помогает проконтролировать исполнение требований.

Внедрение Line Maintenance обеспечивает сокращение расходов на техническое обслуживание до 30%, увеличение объема выполняемых работ до 35% при сохранении численности и расходов на персонал, осуществляющий ТОиР. Количество открытых дефектов MEL при этом уменьшается в среднем на 25%. Повышается пунктуальность исполнения ТОиР за счет исключения задержек по техническим причинам, объем коммуникаций между диспетчером и исполнителями сокращается на 50%.

Решение Inform Line Maintenance входит в состав производственной платформы Inform GroundStar, которая успешно применяется и демонстрирует свою эффективность в более чем 250 авиационных предприятиях по всему миру. Платформа позволяет осуществлять планирование и оптимальное распределение ресурсов авиатранспортных предприятий для достижения максимальной эффективности бизнес-процессов наземных служб. Inform GroundStar состоит из набора модулей, охватывающих весь спектр задач планирования и управления ресурсами наземного облуживания, и гибко адаптируется под индивидуальные процессы любого заказчика.

Руководитель Центра компетенции Inform компании Integro Technologies Иван Канушин отметил: «Решение – уникальное для российского рынка, его возможности позволяют добиться выдающихся показателей эффективности распределения задач персонала, осуществляющего ТОиР воздушных судов. Ранее Inform Line Maintenance был доступен только зарубежным авиационным предприятиям. Теперь и у российских авиаперевозчиков и компаний, выполняющих ТОиР ВС, есть возможность получения консультаций по внедрению и использованию этого решения «из первых рук» с помощью нашего Центра компетенций Inform. Мы рады тому, что способствуем повышению уровня эффективности использования ресурсов при техническом обслуживании и ремонте ВС российских авиационных предприятий с помощью новейших программных решений».

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