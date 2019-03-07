Travelport поддержит авиапассажиров-инвалидов

Travelport объявила о запуске глобальной кампании по повышению осведомленности о коде DPNA Special Service Request (SSR). Данный код, в частности, может использоваться турагентами для оповещения авиакомпаний о том, что пассажир имеет нарушения интеллекта или развития и нуждается в помощи.

Кампания была начата после того, как Travelport обнаружила, что код недостаточно широко используется при бронировании через глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). GDS - это масштабные высокотехнологичные сети, которые позволяют турагентам, компаниям по управлению путешествиями и крупным корпорациям искать и бронировать авиабилеты, гостиничные номера, арендуемые автомобили и другие товары и услуги, связанные с поездками.

Примерно 200 млн человек во всем мире страдают нарушениями интеллекта (2,6 % от общей численности населения), при этом в 2018 году DPNA-код использовался всего 4 309 раз (примерно 0,0015% от общего количества бронирований). Специалисты компании Travelport опросили 136 турагентов и выяснили, что лишь 24 % из них знают, что подобный код существует.

Компания решила изменить ситуацию и запустила специальную кампанию по повышению информированности турагентов. В течение полугода кампания Travelport охватит более 100 000 турагентов, работающих более чем в 30 странах. Она будет включать прямую электронную почтовую рассылку (EDM), а также систему уведомлений и графические «подсказки», которые будут доставляться через флагманское решение компании Travelport Smartpoint, используемое турагентами для поиска и бронирования авиабилетов, гостиничных номеров и т.д. EDM-рассылки и уведомления приходят партнерам-турагентам по всему миру, а «подсказки» активируются, когда консультант находится на этапе бронирования рейсов более чем на 30 самых популярных направлениях, таких как Лондон, Нью-Йорк, Сидней и Дели.

«Подсказки» также будут отображаться, когда идет бронирование какого-либо рейса в Объединенные Арабские Эмираты или из них – страны, принимающей в этом месяце Всемирные летние игры Специальной Олимпиады-2019. Travelport также создала веб-страницу кампании, на которой туристические агентства могут найти руководство по беседам с путешественниками с нарушениями интеллекта и связанной с ними помощи.

Цифровые медиа, используемые для связи с турагентами во время кампании, Travelport обычно продает в качестве рекламных площадок провайдерам, таким как авиакомпании и отели. Однако Travelport выделила слоты на сумму более $100 тыс. для кампании по повышению осведомленности о кодах DPNA SSR, которая продлится до 31 августа 2019 года. Контент этой кампании будет показан турагентам более 3,5 миллионов раз, что сделает ее одной из крупнейших в области цифровых медиа, которые Travelport когда-либо проводила.

Мария Якушкина, глава представительства компании Travelport в России и странах СНГ, отметила: «Путешествие должно быть легким и приятным для всех – в том числе и для тех, кто нуждается в специальной помощи. Возможность учесть потребности пассажиров с нарушениями интеллекта и развития – еще один шаг к повышению качества обслуживания и удержанию лояльности клиентов. Информированность всех сторон процесса – и турагентов, и пассажиров, и сотрудников авиакомпаний – для этого крайне важны.

Коды SSR используются в авиационной отрасли для информирования авиакомпаний о предпочтениях или потребностях путешественников, таких как запросы о предоставлении помощи с инвалидными колясками. Данные передаются с помощью стандартизированных четырехбуквенных кодов, определенных Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Код DPNA должен сопровождаться дополнительным описательным свободным текстом, благодаря которому авиакомпания понимает, какая поддержка необходима. Как только авиакомпания-член IATA получила код, она обязана подтвердить получение запроса.

Линда Ристаньо, менеджер по внешним связям IATA, прокомментировала необходимость применения кодов, сказала: «Мы ввели код DPNA SSR, чтобы помочь людям с нарушениями интеллекта и развития. Мы рады, что Travelport запустил эту информационную кампанию, и призываем всех членов ассоциации и турагентов правильно использовать этот и все другие коды инвалидности IATA, чтобы обеспечить надлежащую поддержку наших пассажиров».

Всемирные летние игры Специальной Олимпиады 2019 года пройдут с 14 по 21 марта. В них примут участие люди с ограниченными интеллектуальными возможностями, одна из задач Олимпиады – отметить достижения этих людей и способствовать формированию принятия их обществом. Специальная Олимпиада похожа на обычную по количеству стран-участниц, количеству спортсменов, качеству спортивных сооружений, по масштабу участия принимающей страны и города. В Играх 2019 года примут участие 7000 спортсменов, представляющих рекордное количество стран - 170. Они приедут в Абу-Даби, чтобы продемонстрировать свое мастерство и решимость в 24 видах спорта. Их поддержат более 500 тыс. зрителей, а миллионы поклонников по всему миру будут следить за событиями Игр.

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