«Ростелеком» предоставил цифровые услуги аграриям Северной Осетии

«Ростелеком» предоставил пакет цифровых услуг для ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Республике Северная Осетия-Алания. Аграрии получили от национального оператора связи SIP-телефонию, высокоскоростной интернет по технологии ЕТТH и «Видеонаблюдение».

«Россельхозцентр» оказывает организациям услуги в области растениеводства: контролирует качество посадочного материала, помогает фермерам бороться с вредителями, болезнями и сорняками, занимается сертификацией семян, саженцев плодовых и ягодных культур, кормов, сельскохозяйственных угодий.

Как отмечают представители сельскохозяйственного центра, ранее в своей работе они испытывали большие проблемы со связью, которые не мог решить ни один альтернативный провайдер.

Олег Тотров, руководитель «Российского сельскохозяйственного центра» по Республике Северная Осетия, сказал: «Мы были вынуждены пользоваться 3G-модемами от сотового оператора, что значительно усложняло процесс передачи данных. Возможности традиционной телефонии также не могли в полной мере удовлетворить бизнес-потребности: запись разговора, внутренняя связь, переадресация вызова – эти необходимые функции отсутствовали. Кроме того, на территории предприятия были нередки случаи краж. В общем, потребность в современных услугах связи назрела давно. С высокоскоростным интернетом "Ростелекома" скорость принятия решений увеличилась в разы, нет проблем и с телефонией. Все объекты на хозяйственной территории с помощью шести видеокамер находятся под круглосуточным контролем».

Кирилл Битаров, заместитель директора Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами, отметил: «Сегодня все больше руководителей бизнес-структур понимают необходимость применения в производственных процессах услуг на базе новых технологий и видят в этом прямую связь с успешным бизнесом. Цифровые решения компании помогают предпринимателям снижать издержки и затраты».

«Ростелеком» в Северной Осетии за прошедший год подключил к услуге «Видеонаблюдение» вдвое больше предприятий республики, чем в предшествующем году. Среди клиентов национального оператора связи такие крупные клиенты, как Северо-Осетинский государственный университет, ЛПУ Минздрава «РСО-Алания», «Фармация» и другие.

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