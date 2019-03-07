Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России

Irbis представила свой первый ноутбук, разработанный и произведенный на территории России. В ноутбуке используется материнская плата, разработанная специалистами компании Irbis и выпущенная на современной автоматизированной линии монтажа плат, которая расположена в едином производственном комплексе в Зеленограде Московской области.

Irbis NB140 заявлен как полностью отечественный продукт, который может использоваться как в корпоративном, так и в государственном секторе в качестве импортозамещающего решения. Новая 14-дюймовая модель работает на базе процессора Intel Celeron N3350 под управлением ОС Windows 10 Pro. Как и другие свои устройства линейки тонких ультрабуков, производитель оснастил NB140 экраном с разрешением Full HD IPS и широкими углами обзора. Объем оперативной памяти – 3 ГБ, а встроенной – 32 ГБ, которую можно расширить с помощью отсека для SSD/HDD 2,5 дюйма.

Также на корпусе предусмотрены порты USB 2.0 и 3.0, RJ45, mini-HDMI, разъем mini-Jack и слот для карт формата Micro SD до 256 ГБ. Внутри установлены модули Wi-Fi и Bluetooth 4.0, а на передней панели имеется веб-камера для видеозвонков. Заявленное время работы от аккумулятора – до 5 часов.

Irbis NB140 выпускается в белом цвете. Официальный и эксклюзивный дистрибьютор данной модели – российская компания Treolan.

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