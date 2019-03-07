Huawei представила решение для упрощенного развертывания 5G-сетей

Huawei представила 5G Simplified Solution («упрощенное» 5G-решение). Эта разработка поможет операторам создавать 5G-сети, при этом упростив их развертывание и снизив стоимость эксплуатации.

Технология 5G характеризуется более высокими темпами внедрения с точки зрения коммерческого использования, чем другие технологии радиодоступа. Технологии 3G понадобилось 10 лет, прежде чем количество пользователей по всему миру достигло 500 млн, у технологии 4G это заняло 5 лет, а технологии 5G понадобится три года. Внедрение 5G будет проходить в более широких масштабах и с более широким охватом. Предполагается, что в 2019 г. более 50 стран выделят ресурсы спектра для 5G, более 60 операторов развернут сети 5G в больших масштабах, и будет доступно более 40 видов коммерческих 5G-терминалов. Первая волна коммерческого внедрения технологии охватит треть населения планеты, что значительно превосходит масштабы технологий 3G или 4G, считают в Huawei.

Huawei заключила свыше 30 коммерческих контрактов и развернула более 40 тыс. базовых станций 5G. Операторы связи ищут пути снизить стоимость сети в расчете на бит и при этом предоставить клиентам доступ к широкополосной мобильной связи высочайшего качества.

В этом призвано помочь широкомасштабное внедрение технологии Massive MIMO. В настоящий момент 95% коммерческих поставок – это Massive-MIMO (64T64R и 32T32), и именно эта технология лежит в основе решения Huawei 5G Simplified Solution.

«Мы устанавливаем новый рекорд в истории мобильной связи. Технология 5G будет развиваться быстрыми темпами, в больших масштабах и в широком диапазоне. Ожидается, что 2019 г. станет годом крупномасштабного коммерческого внедрения 5G, и решение Huawei 5G Simplified Solution поможет операторам связи создавать 5G-сети с высочайшей производительностью и качеством обслуживания, и упрощенным и быстрым развертыванием», – отметил Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления Huawei 5G.

Решение 5G Simplified Solution ориентировано на диверсифицированные сценарии внедрения, такие как традиционные макрорешения, решения с минимальными требованиями по развертыванию антенн, уличные точки доступа и закрытые помещения. В его состав входят серийная 5G Massive MIMO, Book RRU, LampSite, активная антенная система (AAU) типа blade и другие.

Активная антенная система 5G Blade AAU поддерживает все виды технологий радиодоступа и полосы частот и интегрирует активные и пассивные антенны. Система Blade AAU значительно упрощает антенну и помогает операторам снизить стоимость эксплуатации. При высоте 2 м система Blade AAU делает развертывание сети 5G удобным. Благодаря интеграции низкочастотной антенны операторы могут модернизировать сети 2G/3G/4G на базе технологии Multi-RAT, повышая качество обслуживания и снижая стоимость мобильного широкополосного доступа.

В дополнение к системе Blade AAU компания Huawei также представила наружный блок Outdoor Blade BBU, который в сочетании с антенной системой образует решение Super Blade Site. Оно обладает всеми характеристиками для полного развертывания вне помещений и модульного построения, может в полной мере задействовать существующие ресурсы сайта, снизить зависимость внедрения 5G от ресурсов сайта, реализовать концепцию «одна стойка – один сайт» (one pole one site), разгрузить серверную и кондиционер воздуха и значительно снизить стоимость эксплуатации сайта.

На начальном этапе внедрения технологии 5G, когда операторы строят сетевую архитектуру 5G, им часто приходится выбирать между неавтономной NSA и автономной SA. Операторам также важно, чтобы неавтономные и автономные терминалы одновременно получали доступ к сети 5G.

Базовая станция 5G поддерживает работу как автономной, так и неавтономной архитектуры. Та же платформа ядра сети может также поддерживать 4G EPC и 5G ядро в одно и то же время. Автономные и неавтономные терминалы могут получать доступ в сеть 5G в одно и то же время, а обработка совокупной сигнализации и обработка данных осуществляются сетью.

Таким образом, снимается проблема выбора между автономной и неавтономной архитектурами – обе они могут гармонично сосуществовать в одной сети 5G, и неавтономная базовая станция может быть беспрепятственно преобразована в автономную базовую станцию за счет обновления программного обеспечения.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463981