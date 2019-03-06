Участники конференции CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» обсудили уровень зрелости российского аутсорсинга

На очередном мероприятии CNews Conferences «ИТ-Аутсорсинг 2019» представители ИТ и бизнеса обсудили уровень зрелости ИТ как услуги в нашей стране и готовность заказчиков отдавать в чужие руки критические для экономики предприятия системы.

Главным условием роста сегмента ИТ-услуг президент НП «Астра» Сергей Македонский назвал рост экономики, при котором появляется спрос на ИТ у предприятий. Кроме того, на этот сегмент существенно влияет состояние экономики с точки зрения ее зрелости. Постиндустриальная экономика — это экономика услуг. «Доля сегмента услуг в России ниже среднего по Европе, ниже среднего по миру, это существенный фактор, который не дает развиваться рынку в том числе ИТ-аутсорсинга», — сказал Сергей Македонский. И третий фактор — это развитие малого и среднего бизнеса, который является драйвером любого спроса и предоставления услуг, с которым в РФ, по мнению спикера, все тоже непросто.

При этом мировой рынок ИТ-аутсорсинга растет и развивается в целом на 5-7% в год, согласно данным Forrester Research. С большим отрывом идут сегменты облачных услуг и аутсорсинг управления приложениями — рост 38% и 16% соответственно за 2018 г.

Мировой тренд развития поставщиков ИТ-услуг предполагает, что крупные отраслевые предприятия консолидируют свои ИТ-сервисы и выделяют их в некое подразделение, предоставляющее сначала услуги своему внутреннему заказчику, а потом постепенно расширяющее круг своих клиентов с последующим выходом на внешний рынок. По мнению НП «Астра», ситуация в России застряла на той стадии, когда крупные профессиональные поставщики услуг сформированы, но не вышли на внешний рынок, а продолжают вариться в среде материнской компании.

В России также идет процесс перехода от функционального к стратегическому аутсорсингу, когда решение об отказе инвестирования в собственные подразделения маркетинга, HR или, например, ИТ принимает не начальник подразделения, а руководитель предприятия. Тогда это решение не просто оптимизирует работу конкретного подразделения, а глобально влияет на бизнес в целом.

В том, чтобы отдать на аутсорс печать и хелпдеск-системы, уже проблемы нет, но примеров передачи высокоуровневых критически важных для бизнеса сервисов на мероприятии так никто и не привел. Единственное исключение — это ритейл и электронная коммерция, которые модератор конференции Антон Кураш в своей вводной презентации назвал лидерами по объему аутсорсинговых контрактов и услуг.

Во время дискуссии представитель консалтинговой компании Ernst&Young прокомментировал, что представленные услуги и сервисы — передача внешним подрядчиками инфраструктуры и разработки приложений — это традиционные и уже давно освоенные в мире практики, а хотелось бы услышать презентации компаний, которые предоставляют услуги по технической поддержке разных уровней, поддержке приложений и которые при этом на слуху и работают в масштабе страны.

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