«Сбербанк Онлайн» вошел в топ5 мобильных приложений России

Сбербанк объявил о том, что «Сбербанк Онлайн» вошел в пятерку приложений с самой большой активной аудиторией в России. Это единственное финансовое приложение в топ10 страны, по данным отчета State of Mobile по итогам 2018 года от компании App Annie.

Приложение Сбербанка заняло четвертую позицию в пятерке лидеров, куда также вошли мессенджеры и социальные сети: WhatsApp, Viber, VK и Instagram. В рейтинге учитывались пользователи iOS и Android, которые не менее раза в месяц заходили в мобильное приложение.

По данным App Annie, «Сбербанк Онлайн» также занял третье место в России по количеству установок за 2018 год.

Алексей Круглов, исполняющий обязанности директора дивизиона «Цифровая платформа» блока «Розничный бизнес» Сбербанка, отметил: «Анализируя нашу аудиторию, мы смотрим в первую очередь не на количество установок, а на число активных пользователей в месяц. Именно этот показатель отражает, насколько наш сервис востребован среди клиентов. Нам было приятно оказаться в числе самых востребованных приложений на ряду с популярными социальными сервисами. Мы продолжаем развивать Сбербанк Онлайн, чтобы успевать за постоянно растущими ожиданиями наших клиентов».

Аудитория активных пользователей приложения «Сбербанк Онлайн» в 2018 году превысила 40 млн человек. В среднем пользователи заходят в приложение 19 раз в месяц.

«Сбербанк Онлайн» входит и в топ5 самых популярных приложений России в App Store по итогам 2018 года, а также стал пятым в мире по количеству установок среди мобильных финтехприложений, по данным исследования платформы SensorTower.com.

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