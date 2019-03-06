«Первый бит» автоматизировал документооборот в MSC

«Первый бит» помог оптимизировать процессы и автоматизировать документооборот в российском представительстве MSC с помощью программы «1С:документооборот», а также подготовил специалистов внутри компании для дальнейшей самостоятельной поддержки и развития системы.

«Медитерранеан шиппинг компани Русь» — российское агентство MSC, частной судоходной компании, базирующейся в Женеве. В компании большой документооборот — за год через различные подразделения проходят утверждение около 1 тыс. договоров. Необходимо было выбрать систему, которая помогла бы ускорить и упорядочить работу с документами.

В октябре 2018 г. специалисты «Первого бита» приступили к автоматизации процесса работы с документами в компании. С помощью решения «1С:документооборот» был оптимизирован и автоматизирован процесс подготовки, согласования и хранения договоров и реализован учет корреспонденции. Благодаря интеграции с Abbyy Comparator сравнение подписанных заказчиками бумажной и электронной версий документов происходит за считанные минуты.

С системой работают 50 пользователей. В результате внедрения система помогла упорядочить работу сотрудников, ликвидировала простои при утверждении документов, в любой момент можно отследить, на каком этапе согласования в какое время находился документ. Скорость согласования договоров удалось увеличить в 3-4 раза.

«Качественно выполненный проект по автоматизации — это оптимизация, трансформация и улучшение процессов за счет автоматизации. Многое привычное придется менять, перестраивать. Мы рады, что MSC согласилась на изменения, и нам вместе удалось выстроить систему так, что эффективность процессов работы с документами повысилась в несколько раз», — отметил Александр Князев, руководитель центра корпоративных клиентов «Первого бита» в Санкт-Петербурге.

В ходе проекта «Первый бит» консультировал и обучал, привлекал к решению реальных задач технических специалистов MSC. После такой подготовки техническая служба компании сможет самостоятельно поддерживать и развивать систему «1С:документооборот».

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