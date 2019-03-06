Минстрой России одобрил 7 заявок на включение в пилоты по «Умному городу»

Заявки Обнинска, Калуги, Нижнего Новгорода, Сарова, Перми, Березников и Сатки о включении в перечень пилотных городов по проекту «Умный город» одобрены Минстроем России. Соглашения о реализации проекта будут подписаны до конца месяца. Об этом сообщил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровому развитию Андрей Чибис сегодня в ходе всероссийского видеоселекторного совещания.

Задача пилотов в рамках проекта «Умный город» - стать площадками тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства.

«На первом этапе реализации проекта «Умный город» в Минстрой России обратилось порядка 40 городов, которые заявили о своем желании стать пилотами – а значит, тестировать самые современные решения в сфере городского хозяйства. После того, как мы оценили первую волну заявок, стало очевидно, что далеко не все эти города в состоянии выполнить те задачи, которые перед ними поставлены, поэтому Минстроем России было принято решение о необходимости заключения соглашения с регионом и муниципалитетом, на территории которых будут реализовываться пилотные проекты. Сегодня мы одобрили первые семь заявок из четырёх регионов – и я поздравляю коллег с официальным стартом проекта на их территориях»,- отметил заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровому развитию Андрей Чибис.

На сегодня в Минстрой России на участие в проекте в качестве пилотов поступила 41 заявка из 27 регионов, из них требованиям проекта соответствует лишь половина. Так, в числе основных требований – подготовленная «дорожная карта» пилотного проекта муниципального образования по комплексной цифровизации городского хозяйства или проект такой карты. Причем дорожная карта пилотного проекта должна включать в себя не только стандартные мероприятия, но и дополнительные, сформулированные муниципалитетом на основании анализа наиболее актуальных проблем. Заявка рассматривается в течении десяти рабочих дней со дня ее поступления, после одобрения между Минстроем России, субъектом Российской Федерации и городом заключается соглашение о реализации пилотного проекта.

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