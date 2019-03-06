Годовая выручка Dell выросла на 15% до $90,6 млрд

Группа компаний Dell Technologies объявила результаты за IV квартал и полный 2019 финансовый год. В четвертом квартале выручка составила $23,8 млрд, что соответствует росту на 9%, а выручка не по GAAP составил $24,0 млрд, что на 8% выше показателя за тот же период предыдущего года.

В течение квартала компания получила операционный доход в объеме $331 млн, в то время как в четвертом квартале предыдущего года был зафиксирован операционный убыток $69 млн. В четвертом квартале операционная прибыль не по GAAP составила $2,7 млрд. Денежный поток от операций составил около $2,4 млрд.

За год выручка составила $90,6 млрд, что соответствует росту на 15%, а выручка не по GAAP составила $91,3 млрд, что на 14% выше показателя за предыдущий год. Компания снизила операционные убытки на 92% до $191 млн и обеспечила операционную прибыль не по GAAP в размере $8,9 млрд, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Денежный поток от операций составил $7,0 млрд. За год чистый убыток снизился на 25% до $2,1 млрд, а скорректированная прибыль до уплаты налогов, процентов, износа/амортизации (EBITDA) увеличилась на 13% до $10,3 млрд.

«Я удовлетворен нашей динамикой и финансовыми результатами за четвертый квартал и 2019 финансовый год. Мы продемонстрировали двузначный рост выручки во всех трех бизнес-подразделениях и рост долей рынка для всех сегментов нашего портфеля, — отметил Том Свит (Tom Sweet), финансовый директор Dell Technologies. — В 2020 финансовом году мы продолжим соблюдать строгую дисциплину при ведении бизнеса. Нашими приоритетными задачами остаются обеспечение долгосрочного роста, увеличение как занимаемой нами доли рынка так и генерируемых денежных потоков. При этом мы стремимся неизменно повышать долгосрочную ценностность для наших акционеров и удовлетворять весь спектр потребностей наших клиентов».

Компания завершила год, имея $10,7 млрд денежных средств и инвестиций. С момента закрытия сделки с EMC, Dell Technologies выплатила около $14,6 млрд долларов долга, за исключением долга, связанного с подразделением Dell Financial Services и дочерними компаниями.

«Для нас 2019 финансовый год прошел под знаком динамичного движения вперед. Мы расширили наш лидирующий в отрасли портфель решений благодаря внедрению инноваций, привлечению новых заказчиков за счет прямых и партнерских продаж и предложению решений для ЦОД, периферии и облака, — сказал Джефф Кларк (Jeff Clarke), вице-председатель совета директоров и президент по операциям и клиентским решениям Dell Technologies. — Мы видим, что новые технологические тренды, такие как 5G, искусственный интеллект и машинное обучение, развиваются параллельно с непрерывным ростом объемов данных. Поэтому мы продолжим динамично внедрять инновации, чтобы помочь нашим заказчикам реализовать потенциал их капитала данных».

Выручка подразделения Infrastructure Solutions Group за четвертый квартал составила $9,9 млрд долларов, что на 10% выше по сравнению с предыдущим годом. Такой рост вызван увеличением выручки от продаж серверов и сетевых компонентов до $5,3 млрд, что соответствует росту на 14%, и увеличением выручки от продаж систем хранения на $4,6 млрд, что на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.

За год выручка составила $36,7 млрд (рост на 19%), причем по направлению серверов и сетевых компонентов выручка составила $20,0 млрд, что соответствует росту на 28%, а по направлению систем хранения выручка составила $16,7 млрд, что соответствует росту в 9% в годовом исчислении.

Операционная прибыль составила $1,3 млрд за четвертый квартал, что соответствует росту на 21%, и $4,2 млрд долларов за год, что соответствует росту на 35%.

Доход Client Solutions Group за четвертый квартал финансового года составил $10,9 млрд, что на 4% выше по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Доход от продаж коммерческих систем вырос на 9% до $7,8 млрд, а доход от продаж потребительских систем снизился на 6% до $3,1 млрд. Годовой доход Client Solutions Group составил $43,2 млрд, что соответствует росту на 10%. Операционная прибыль за четвертый квартал составила $555 млн, то есть 5,1% от дохода Client Solutions Group, и $2,0 млрд за весь год.

Доход VMware составил $2,6 млрд за квартал, что соответствует росту на 17%, и $9,1 млрд за год, что соответствует росту на 14%. Операционная прибыль составила $872 млн за квартал (33% от дохода VMware) и 3$,0 млрд за весь год (33% от дохода VMware).

В четвертом квартале доход других компаний, включая Pivotal, Secureworks, RSA Security, Virtustream и Boomi, составил $593 млн, что соответствует росту на 5% в годовом исчислении. Годовой доход других компаний составил $2,3 млрд, что соответствует росту на 6%.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463621