Газпромбанк Автолизинг провел первую онлайн сделку по лизингу

Газпромбанк Автолизинг провел первую сделку финансового лизинга в онлайн режиме, предоставив автомобиль Toyota Land Cruiser Prado без единого визита клиента в офис лизинговой компании. Реализация лизинговой сделки прошла с использованием электронно-цифровой подписи, что сократило время на заключение договора лизинга в 4 раза.

Новый сервис по приобретению автомобилей в лизинг доступен представителям МСБ и предполагает проведение всех этапов сделки – от подачи заявки, формирования персонального коммерческого предложения до заключения договора - онлайн. Первая встреча клиента с менеджером компании происходит только в момент передачи автомобиля в автосалоне.

Воспользоваться ускоренным оформлением легкового и малотоннажного грузового автомобиля в лизинг через онлайн-сервис Газпромбанк Автолизинг могут все компании, которые зарегистрированы в системе «Контур.Диадок», и имеющие электронно-цифровую подпись. Для этого необходимо в сервисе Автомаркет на сайте лизинговой компании или в мобильном приложении с одноимённым названием «Газпромбанк Автолизинг» выбрать автомобиль, установить наиболее подходящие параметры лизинга (аванс, срок, страхование, сторону балансодержателя) и загрузить пакет документов с заполненной анкетой через «Контур.Диадок», куда после одобрения заявки будет направлен договор. Лизинговый договор также подписывается онлайн с использованием квалифицированной электронной подписи клиента - лизингополучателя.

«Оптимизация затрат на предоставление финансовых услуг – это ответ на изменение спроса современного рынка. Реализовав первую онлайн сделку по автолизингу, мы сократили в 4 раза время подготовки договора с момента первого обращения клиента в нашу компанию. Это важно, поскольку цифровизация услуг является одним из приоритетов в нашей бизнес-стратегии», - сказал генеральный директор Газпромбанк Лизинг Максим Агаджанов.

Газпромбанк Лизинг запустил лизинговое финансирование автотранспорта в сегменте МСБ через компанию Газпромбанк Автолизинг в августе 2018 года. Сегодня Газпромбанк Автолизинг предлагает удобный сервис Автомаркет с выбором автомобилей из более чем 70 тысяч марок от 800 дилеров в онлайн режиме, а также мобильное приложение с одноименным названием Газпромбанк Автолизинг, где можно сделать расчет лизинга автомобиля и подать заявку без посещения офиса.

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