«Галактика» представила MES-систему для предприятий машиностроения

«Галактика» выпустила новый программный продукт – систему «Галактика MES», которая дополнила линейку решений для реализации сквозного управления производством на всех уровнях: производственного объединения, предприятия, цеха. Ключевыми пользователями «Галактика MES» станут предприятия машиностроения: автомобильного, авиа- и судостроения, приборостроения, двигателестроения, радиоэлектронного производства, производства оборудования и металлообработки, в том числе предприятия ОПК.

Система «Галактика MES» предназначена для управления производством на внутрицеховом уровне: оперативного планирования операций и работ внутри производственных подразделений, контроля и сбора данных о выполнении операций и состояния оборудования, анализа эффективности использования основных производственных ресурсов (технологического оборудования и производственного персонала).

Система поддерживает несколько вариантов интерфейсной части для пользователей включая мобильные терминалы, а также оснащена интерфейсами для сбора данных в электронном виде с технологического оборудования: промышленных контроллеров, датчиков и т.д. Это позволяет оперативно выдавать задания на выполнение операций непосредственно на рабочие места исполнителям, получать информацию о выполнении заданий и состоянии производственных ресурсов, учитывать при оперативном планировании в режиме онлайн выполнение заданий и фактическое состояние ресурсов.

«Галактика MES» может внедряться и эксплуатироваться как совместно с другими решениями корпорации: «Галактика ERP» (система управления ресурсами предприятия) и «Галактика AMM» (система управления производством), так и в интеграции с системой управления производством верхнего уровня и ERP-системой стороннего разработчика. Обмен данными между решениями реализуется через интеграционную шину, например, «Галактика ESB». Также возможен локальный вариант для мелких и средних предприятий с небольшой номенклатурой и объемом производственных заказов, когда «Галактика MES» внедряется и эксплуатируется автономно, без взаимодействия с другими системами.

«Корпорация "Галактика" известна как поставщик комплексных интегрированных решений для автоматизации деятельности машиностроительных предприятий на базе программных продуктов собственной разработки: "Галактика ERP", "Галактика AMM", "Галактика МCM" и других. Система "Галактика MES" дополняет существующие программные продукты корпорации и позволяет заказчикам реализовать полнофункциональное решение по управлению производством на всех уровнях: от холдинга до рабочего места, – отметил Денис Лямшев, руководитель дирекции производственных решений корпорации "Галактика". – При создании "Галактики MES" мы ориентировались на характеристики и возможности признанных мировых лидеров в отрасли, и наш продукт не уступает им».

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