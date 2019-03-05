В myTarget появился импорт ключевых запросов из других рекламных сервисов

Mail.ru Group упрощает запуск рекламы с использованием контекстного таргетинга на платформе myTarget. Рекламодатели смогут сократить время настройки кампаний, импортируя списки ключевых запросов из других рекламных сервисов.

Благодаря новой функции клиенты могут загрузить поисковые фразы и стоп-слова в формате .xlsx. Для этого достаточно экспортировать данные из других сервисов и загрузить файл в разделе «Кампании» рекламного кабинета myTarget. В файл сохраняются все группы, объявления и поисковые слова выбранных кампаний.

По умолчанию предлагается объединить все группы объявлений из контекстной рекламы других сервисов в одну кампанию myTarget. В настройках можно снять флажок «Объединить группы объявлений в одну кампанию», тогда на каждую группу объявлений будет создана отдельная кампания.

После импорта данных в myTarget необходимо проверить настройки рекламы: по умолчанию в системе используется «Мультиформат» и таргетинги на десктоп и мобильные устройства. Все автоматически сгенерированные кампании создаются остановленными. Перед запуском рекламы важно выбрать подходящие креативы из медиатеки, перепроверить аукционную стратегию и ставки.

Первыми новую опцию протестировала команда финансового супермаркета «Сравни.ру». Благодаря автоматическим переносу данных, созданию сегментов из поисковых запросов и заполнению всех полей объявлений удалось настроить 15 рекламных кампаний за время, которого ранее хватило бы на запуск одной-двух.

Пользователи все чаще начинают искать товары в социальных сетях, маркетплейсах и классифайдах. С помощью контекстного таргетинга рекламодатели могут показывать объявления наиболее заинтересованной аудитории на соответствующих ресурсах Mail.ru Group. Таргетирование, основанное на поисковых запросах, доступно для всех рекламных форматов и площадок myTarget: соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, портала Mail.ru, медиапроектов Mail.ru, классифайда Юла и других ресурсов.

Mail.ru Group не только развивает новые рекламные технологии, но и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n463361