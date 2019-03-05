TrueConf объявил о поддержке брендирования приложений для видеосвязи

TrueConf объявила о поддержке брендирования интерфейса клиентских ВКС-приложений. Такой подход позволит заказчикам самостоятельно изменять внешний вид приложений для видеосвязи под свои требования и корпоративный стиль.

Компания TrueConf выпустила новую версию приложения для iOS, которое поддерживает изменение интерфейса и отдельных системных компонентов без необходимости в дополнительной разработке, получения сертификатов разработчика и ручного добавления в App Store.

Такой подход обеспечит компаниям с большим количеством абонентов — банкам, страховым компаниям, операторам связи, а также производителям телемедицинских или многопользовательских решений — возможность предоставить брендированную услугу видеосвязи для обслуживания своих клиентов. Новая версия TrueConf для iOS поддерживает изменение внешнего вида отдельных функций, главной иконки и системных компонентов приложения, что позволит максимально приблизить пользователей решения к фирменному стилю заказчика.

Воспользоваться новой функцией смогут корпоративные клиенты TrueConf, у которых развернута программная система видеосвязи TrueConf Server. Для изменения внешнего вида TrueConf для iOS администратору ВКС-системы достаточно загрузить соответствующий файл в панель управления TrueConf Server. Обновление интерфейса на всех устройствах с iOS, подключенных к этой ВКС-системе, произойдет в полностью автоматическом режиме. В случае подключения к другому TrueConf Server или облачному серверу видеосвязи, внешний вид приложения изменится на стандартный.

«Мы рады первыми представить мобильное приложения для видеосвязи с поддержкой брендирования интерфейса, - отметил Дмитрий Одинцов, директор по развитию TrueConf. - TrueConf предоставляет корпоративным заказчикам уникальную возможность самостоятельно настроить интерфейс приложения под свои цели и потребности в несколько кликов без необходимости в дорогостоящей заказной разработке».

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