Стартовали продажи бюджетного смартфона Neffos C5 Plus. Цена

TP-Link объявила о начале продаж в России своего первого смартфона Neffos C5 Plus, работающего под управлением ОС Android 8.1 Oreo (Go Edition), разработанной для устройств с базовыми аппаратными характеристиками и ограниченным пространством для хранения данных.

Neffos C5 Plus – модель начального уровня с 18:9 FullView дисплеем диагональю 5,34 дюйма, основной камерой на 5 Мп, селфи-камерой со вспышкой на 2 Мп и съёмным аккумулятором ёмкостью 2200 мАч. Смартфон работает на четырехядерном процессоре, комплектуется 1 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ внутренней памяти. Neffos C5 Plus имеет два слота для micro-SIM и один слот для microSD, который можно использовать для расширения объёма памяти до 64 ГБ, а также поддерживает режим dual-standby и соединение через Wi-Fi и Bluetooth.

Приложения на смартфонах с поддержкой Android Go открываются быстрее на 15% по сравнению со стандартной оболочкой Android. При подключении устройства к интернету через мобильные данные Google по умолчанию включает функцию экономии трафика (Data Saver) для ограничения передачи данных.

В России Neffos C5 Plus доступен в двух цветах по рекомендованным ценам 3 999 руб. за версию серого цвета с 8 ГБ памяти и 4 699 руб. – за версию серого или красного цвета с 16 ГБ памяти.

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