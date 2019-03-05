«Почта России» запустила электронные уведомления о вручении писем

«Почта России» запустила новые услуги – электронное уведомление о вручении и доставку корреспонденции по звонку. Воспользоваться ими могут россияне по всей стране.

Электронное уведомление о вручении – это современный цифровой аналог бумажных уведомлений. Услуга позволяет отправителю после вручения письма получить скан-копию бланка извещения с указанием того, кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление (с личной подписью получателя) в разделе «Отслеживание» на сайте «Почты России».

Для получения услуги не требуется заполнять отдельный бланк. Чтобы подключить ее, достаточно указать свой номер телефона на отправлении или адресном ярлыке и сообщить оператору о намерении заказать дополнительную услугу.

«Лицевая сторона электронного бланка содержит все необходимые реквизиты, присутствующие на их бумажных аналогах. Мы ожидаем, что перевод уведомлений о вручении в цифровой формат позволит повысить качество клиентского сервиса, а также сократить нагрузку на почтальонов, которые, помимо доставки писем, мелких пакетов и надомного обслуживания получателей пенсий разносят значительное количество уведомлений о доставке отправлений», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по стратегии и государственному регулированию Ярослав Мандрон.

Опция «Доставка по звонку» позволит сделать получение письменной корреспонденции адресатом более комфортным. Доставка будет осуществляться по предварительному согласованию времени с клиентом, ближе к которому с ним свяжется почтальон. Данная опция повысит долю отправлений, вручаемых почтальонами, а также поможет оптимизировать клиентский поток в отделениях почтовой связи. В настоящий момент услуги будут доступны для заказа с письмами и бандеролями первого класса, однако планируется расширение их использования на другие услуги «Почты России».

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