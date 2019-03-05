Облачный сервис VALO Cloud подтвердил совместимость с РЕД ОС

«Интеллектуальный резерв» и «Ред Софт» в целях развития сотрудничества провели тестирование на совместимость своих продуктов, а именно облачного сервиса VALO Cloud (производства Интеллектуальный резерв) на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред Софт»).

VALO Cloud - облачный сервис, предназначенный для синхронизации и совместной работы с корпоративной информацией и автоматизированного резервного копирования файлов с пользовательских устройств. VALO Cloud зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 127).

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Интеллектуальный резерв новый партнер «Ред Софт», однако у нас далеко идущие планы. Невозможно представить современное рабочее место без облачного сервиса. Интеллектуальный резерв предоставляет такое импортонезависимое решение, которое легко интегрировалось с нашей операционной системой РЕД ОС», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Одним из главных приоритетов в своём развитии компания IQ Резерв считает создание комплексных Российских программных решений. Создавая такие решения, IQ Резерв делает свой вклад в информационную и технологическую независимость России. Объединяя свои усилия с таким ярким представителем отечественного рынка как «Ред Софт» и представляя решение, свободно работающее на операционной системе РЕД ОС мы твёрдо понимаем, что движемся по верному пути», - отметил Павел Мясоедов, директор и партнёр в компании «Интеллектуальный Резерв».

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