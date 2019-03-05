«Корус консалтинг» роботизировал операционную деятельность банка «Санкт-Петербург»

«Корус консалтинг» завершил пилотный проект по роботизации операционной деятельности банка «Санкт-Петербург». Благодаря программному роботу на платформе Kofax RPA крупнейшему частному банку на Северо-Западе России удалось достичь трехкратного сокращения трудозатрат на формирование отчетов о транзакциях.

На фоне сильной конкуренции в финансовой отрасли менеджмент банка «Санкт-Петербург» стремится к системному снижению издержек и стоимости операционных функций. Данная задача решается банком в том числе и за счет внедрения передовых средств автоматизации. Одним из новых инструментов стала система Kofax RPA, которая обеспечивает запуск роботов для выполнения рутинных задач по сбору, преобразованию и миграции данных.

Внедрение системы было доверено команде «Корус консалтинга», давнему партнеру банка «Санкт-Петербург». Ранее компании совместно осуществили автоматизацию процессов кредитования на платформе Microsoft Dynamics CRM, сформировали единое электронное кредитное досье на базе Microsoft SharePoint и внедрили коммуникационную площадку на базе «1C-Битрикс24: Enterprise». Дополнительно выбор системного интегратора обусловлен многолетней экспертизой по автоматизации бизнес-процессов в банковской отрасли.

В рамках проекта специалисты «Корус консалтинга» запустили программного робота на процессе сверки отчетов о совершенных транзакциях с использованием банковских карт международных платежных систем Visa и Mastercard с данными учетной системы ЦФТ. Ежедневно робот анализирует более 70 сводных отчетов для операционного подразделения банка. При несовпадении информации система формирует корректирующие проводки в АБС ЦФТ.

На сбор, обработку и агрегирование данных у робота уходит не более часа, в то время как на решение этой задачи сотрудник компании ранее тратил от трех до шести часов рабочего времени.

«Kofax RPA показала свою успешность и экономическую окупаемость с самого начала. Нам удалось полностью исключить риск ошибок и обеспечить гарантированные регламентные сроки. В планах банка – вырастить собственную практику роботизации, в том числе обучить необходимым компетенциям собственных бизнес-пользователей, а также начать эксплуатацию решения более чем на 15 процессах компании: от контроля сроков поступления клиентских досье и финансового мониторинга до формирования отчетов о выполнении KPI и учета заявок на выдачу наличных денежных средств», – отметила Елена Лебедева, директор операционной дирекции банка «Санкт-Петербург».

«Постоянное совершенствование RPA сделало роботизацию на сегодняшний день одной из наиболее перспективных информационных технологий, которая позволяет получить быстрый положительный бизнес-эффект. Роботы существенно улучшают ежедневные рутинные процессы, делая их не раздражающими и сокращая затраты времени и ресурсов. Для современных “умных” компаний это отличная возможность высвободить интеллектуальные ресурсы на решение креативных задач и нагружать своих сотрудников именно той работой, которую они будут выполнять лучше всего», – отметил Дмитрий Левиков, руководитель направления документооборота и роботизации департамента SAP ГК «Корус консалтинг».

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