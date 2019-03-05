«Дом.ru» и Dentsu Aegis Network запустили маркетплейc «Дом.ru Маркет»

«Дом.ru» совместно с Dentsu Aegis Network запустили оптимизированный маркетплейc – «Дом.ru Маркет». Ожидается, что данный шаг поможет укрепить позиции компании на рынке.

Теперь все услуги и продукты компании собраны в привычном покупателям формате e-commerce. Новый сайт будет содержать информативный структурированный каталог продуктов, включая смежные категории и сопутствующие товары, и отличаться удобной, интуитивно понятной навигацией и легким управлением личным аккаунтом. По разработанному алгоритму встроенная платформа анализирует поведение пользователей в сети, показывая им только релевантные продукты и предложения. В числе других преимуществ - наличие функции быстрого заказа, возможность выбора способа оплаты.

Благодаря этой площадке «Дом.ru» начинает продавать услуги телеком-операторов проводного доступа в интернет и кабельного телевидения в новых регионах. Система ценообразования будет строиться по модели CPА.

Стратегическим партнером «Дом.ru» по запуску новой платформы выступила компания Dentsu Aegis Network, оказавшая в рамках проекта консалтинговые, мониторинговые, стратегические услуги в сфере digital и технологическую поддержку по внедрению дополнительных драйверов для повышения конверсии.

Андрей Шубин, руководитель Дом.ru Digital отметил: «Последние пару лет мы активно экспериментировали с технологиями продаж для достижения их максимального роста, а теперь приступаем к работе с охватными инструментами по всей стране. Опираясь на обширный опыт в работе с маркетплейсом, мы готовы предложить операторам вне городов нашего присутствия полноценное решение по онлайн продажам телеком услуг. Первые результаты проекта команда «Дом.ru» совместно с Dentsu Aegis Network планирует представить во 2 квартале 2019 года. Тогда же планируется вывод площадки из бета-версии.

Это не первый инновационный проект «Дом.ru». Ранее компания получила 30% прирост заявок и снижение стоимости онлайн-заявки (CPL) на 61% благодаря использованию умных кампаний AdWords совместно с Google, а также первой опробовала гиперлокальный таргетинг Яндекса.

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