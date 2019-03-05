ALP Group начинает внедрение систем i-ERP на основе 1С и другого ПО

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group («АЛП-ИС», ДКИС) объявил о начале предоставления услуг по созданию ИТ-решений класса i-ERP на базе продуктов 1С для крупных предприятий (1С:ERP, 1С: Управление Холдингом, 1С:Документооборот и др.), собственных разработок, ПО третьих фирм и международного сообщества Open Source.

Предлагаемые ДКИС решения класса i-ERP представляет первостепенный интерес для любых крупных организаций, встраивающихся в тренд цифровизации российской экономики, и для системы госуправления.

Подход ДКИС позволяет создавать и поддерживать жизненный цикл ИТ-решений класса i-ERP, в которых собраны в единый комплекс функции классических систем управления предприятием и новейшие информационные технологии: роботизация процессов, непрерывное улучшение процессов и др. Такое объединение даёт мощный синергический эффект и гораздо полнее отвечает потребностям российских предприятий, переходящих к менеджменту на основе данных. При этом проведенный ДКИС отбор технологий существенно снижает риски таких проектов.

Концепция построения модульных открытых систем класса i-ERP впервые представлена Департаментом корпоративных информационных систем ALP Group на конференции «Разработка на платформе 1С в интересах Российских ВИНК», проходившем в феврале 2019 в Санкт-Петербурге. Отметим, что эта концепция соответствует универсальному алгоритму цифровой трансформации организаций (впервые представлен ALP Group на IV Федеральном ИТ-форуме нефтегазовой отрасли России Smart Oil Gas 2018) и расширяет возможности этого алгоритма.

ИТ-решение класса i-ERP — это интегрированный комплекс, в который входят как классические системы учета и планирования использования ресурсов предприятия (ERP), так и хорошо известные и новые технологии, отвечающие за принятие управленческих решений на основе данных (data-driven management, или DDM); автоматизацию бизнес-процессов (BPM), их непрерывное улучшение (process mining) и роботизацию (robotic process automation, или RPA); аналитическую обработку данных и выявление в них зависимостей (BI, разведочные анализ данных, традиционные статистические методы, Big Data). Этот комплекс поддерживает ИТ-инфраструктура для извлечения, консолидации, улучшения, хранения и предоставления данных для всех компонент системы i-ERP. При этом все подсистемы последней не только интегрированы, но и управляются централизованно. Однако подходы западных компаний и ДКИС ALP Group к созданию таких систем принципиально различны.

ДКИС придерживается собственного подхода к созданию решений класса i-ERP. Его отличают включение в состав решений i-ERP только тех новейших технологий, которые отвечают текущему уровню готовности заказчиков / сегментов рынка к осуществлению с их помощью масштабных цифровых трансформаций; постепенное расширение этого набора — по мере развития рынка в целом, отраслей, кластеров взаимодействующих предприятий (территориальных, проектных, отраслевых, корпоративных) и отдельных организаций-заказчиков.

Возможность количественной оценки эффекта каждого нововведения и создания в организации самообучающейся адаптивной системы наращивания и корректировки функциональности решения i-ERP, а также развития поддерживающей его ИТ-инфраструктуры.

Модульность систем i-ERP в сочетании с открытостью для продуктов разных разработчиков. Соблюдение приоритета тех технологий и программных продуктов, которые заказчик отобрал для длительного многократного использования в своих информационных системах.

Предпочтение импортонезависимым программным продуктам российских компаний и международного сообщества Open Source с целью снижения санкционных рисков — даже для организаций, не подпадающих под действие нормативной базы об импортозамещении ИТ.

Соответствие долгосрочным тенденциям повышения юридической значимости применения ИТ и усиления требований к информационной безопасности.

Подход ДКИС позволяет создавать высокоэффективные решения i-ERP эволюционно, по возможности защищая прошлые инвестиции заказчика в ИТ и снижая риски перехода на незнакомое ПО и принципиально новые методы менеджмента. Кроме того, этот подход стимулирует развитие рынка новых видов российского ПО (например, платформ роботизации процессов).

Эта траектория развития сегмента систем управления предприятием принципиально отличается от того, к чему готовят международный (и российский) рынок западные вендоры систем ERP, которые создают моновендорные решения i-ERP и стремятся представить их как совершенно новую товарную категорию и, соответственно, обойти законодательные ограничения на приобретение западного ПО.

Далеко не все новые технологии, которые совместными усилиями агрессивно продвигают международные ИТ-компании, действительно дозрели до практического применения. И не все они актуальны для российских заказчиков сегодня. Чтобы предотвратить волну неудачных проектов в такой важной области, как управление предприятием, ДКИС выполнила целый ряд проектов (сначала в своей ИС, а потом и у ряда клиентов), позволивших отобрать технологии, востребованные и готовые к применению в составе решений i-ERP, оценить ожидаемые эффекты, выявить основные риски и сформулировать требования, соблюдение которых позволяет снизить риски внедрения и использования i-ERP до приемлемого уровня. Эти проекты относятся ко всем важнейшим аспектам работы любого предприятия: продажам, управлению финансами, управлению персоналом, принятию управленческих решений и др. В частности, в каждой из этих областей уже более года успешно применяются программные роботы, полностью заменившие людей в различных рутинных процессах.

В настоящее время ДКИС отобрала для своих решений i-ERP следующие технологии.

RPA — полная замена людей программными роботами в рамках отдельных бизнес-процессов. В ряде случаев чрезвычайно эффективным может быть использование в алгоритмах обработки данных программного робота т. н. «слабого ИИ» (распознавание тех или иных образов с помощью специально обученных нейронных сетей). ДКИС, накопив опыт применения западных платформ роботизации, создала собственную платформу и около года использует ее для промышленной эксплуатации разноплановых программных роботов.

Сочетание BPM и Process Mining. Алгоритмизация процессов и передача автомату ответственности за точное соблюдение регламентов, очередность и своевременность их выполнения отдельных операций для каждого экземпляра процесса. Выявление отклонений от регламентов, отличий фактического эффекта от ожидаемого, нежелательных побочных эффектов, создающих бизнес-риски (например, снижение лояльности клиентов или сотрудников). Устранение этих проблем и постановка оптимизации процессов на поток. Отбор процессов для роботизации.

DDM. Здесь используются различные инструменты анализа и визуализации данных, «живые» сводки данных (dashboards), предиктивные аналитические модели, машинное обучение и др. В парадигме DDM управленческие решения не только опираются на данные, но и оставляют след — информацию, позволяющую проанализировать как эффективность решений, так и сам процесс их принятия. Обратная связь позволяет итеративно улучшать технологию принятия решений, всё более полно автоматизировать её, а какие-то цепочки действий роботизировать. Переход к DDM создаёт не только возможности, но и острые проблемы, связанные с качеством данных (например, неполнота сводок из-за несвоевременного поступления информации или потери контроля за тем, какие данные уже имеются на предприятии; сложности приведения информации, полученной из разных источников и в разное время, к единой шкале и др.). Для устранения этих проблем i-ERP решение должно содержать особую подсистему управления данными.

DataLake – это все те данные, которые необходимы компании для принятия управленческих и операционных решений в менеджменте, основанном на данных (DDM), а также поддерживающая их инфраструктура. Это не только внутренние данные самой организации, но и различная информация о её окружении, которая зачастую оказывается ключом к правильной интерпретации данных.

Enterprise content management (ECM) — единая система управления корпоративным контентом, создание и потребление которого сопровождает все процессы предприятия.

Agile и DevOps — набор инструментов и практик, обеспечивающих высокую адаптивность как отдельных алгоритмов (например, роботизации бизнес-процессов или анализа данных), так и всего процесса внедрения и развития решения i-ERP. В то же время, по желанию заказчика, при создании таких решений могут применяться и классические методики управления проектами.

ДКИС располагает полным набором компетенций по этим технологиям, в 2018 году многие из них выделены в отдельные практики. Но наряду с ними при создании решений i-ERP в полной мере используются и традиционные компетенции и практики: управленческий учет, бухучет, управление персоналом и др.

Алгоритм, предложенный ALP Group, описывает необходимые этапы решения любой задачи цифровой трансформации в бизнес-слое (т. е. на уровне бизнес-подразделений и менеджмента компании) и в ИТ-слое (управление единым ИТ-фундаментом для всех подобных задач). В концепции ДКИС таким фундаментом является целостная мультивендорная технологическая платформа, позволяющая многократно использовать одни и те же технологии и продукты при решении максимально широкого круга задач. Это алгоритм также описывает этапы цифровой трансформации (относящиеся к бизнес-слою), процессы управления ИТ-слоем и поддержание соответствия этих слоев.

Переход к системами i-ERP дает значительно больше возможностей для существенного изменения работы организации, которое достигается с помощью информационных технологий или их совместного применения с инструментами организационного уровня.

Кроме того, в ИТ-слое происходит расширение и усложнение технологической платформы за счет новых элементов (платформа роботизации процессов, инструменты BPM и process mining, ECM, инфраструктура поддержки «озера данных» и др.). При этом используются входящие в платформу средства интеграции элементов системы i-ERP, единая инфраструктура управления данными и метаданными (здесь используется целый ряд оригинальных наработок ДКИС), единый набор процессов управления платформой, общие средства мониторинга и централизованного управления, имеющиеся в платформе 1С. Все это создает условия для многократного использование новых компонент в решении любых задач, которые стоят перед организацией сегодня или возникнут когда-либо в дальнейшем.

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