Synerdocs автоматизировала документооборот в «Зетта страхование»

Synerdocs автоматизировала документооборот в страховой компании «Зетта страхование».

Многие страховщики увеличивают клиентскую базу, развивая агентские сети. Стратегия работает: у агентов высокая мотивация по привлечению клиентов, они не привязаны к офису и могут проводить встречи в любом удобном месте. Повторно страховую услугу у агента заказывают чаще, чем у менеджера компании.

Однако в схеме есть особенности. Агенты отправляют принципалу (страховщику) множество отчетов. Тот в свою очередь обязан их принимать, согласовывать, обрабатывать, начислять вознаграждения. Специалисты компании тратят на эти операции много времени и сил.

Очевидное решение – автоматизация работы с агентами, в частности – ускорение и упрощение документооборота с ними. Именно с этой задачей руководство «Зетта страхование» обратилось к команде Synerdocs в 2016 г. На сегодняшний день завершен первый этап работ, в ходе которого компания автоматизировала обмен актами выполненных работ (АВР), причем с агентами разных форм собственности – физическими лицами, ИП и ООО.

«Доля подписанных актов в месяц увеличилась с 40 до 80%, а срок обработки актов сократился до двух дней. Ранее ожидание подписанных копий документов на бумаге могло занимать до нескольких недель», – отметил руководитель проектов «Зетта страхование» Никита Коновалов.

При этом ранее печать одного документа компании обходилась в 1,26 руб. за лист, а теперь этих затрат нет совсем. И наконец, отправка бумаг агенту стоила 26 руб. за пакет, а в сервисе Synerdocs снизилась до 5,6 руб.

Все процедуры, связанные с отправкой, подписанием и согласованием актов, теперь проходят в веб-клиенте Synerdocs. На каждом этапе сервис создает извещения о получении или доставке. Их формирование и использование двумя сторонами обеспечивают юридическую значимость документооборота.

Электронный документооборот существенно упростил взаимодействие «Зетта страхование» с агентами. Решение позволило компании: снизить прямые издержки на печать и отправку АВР; значительно ускорить обработку и согласование актов; исключить потери документов при отправке; снизить риски компрометации АВР, а также судебных разбирательств с агентами.

Автоматизация бизнес-процессов в «Зетта страхование» продолжается. Специалисты Synerdocs помогают подключить контрагентов компании к электронному документообороту, в ближайшее время стартуют работы по интеграции сервиса обмена с корпоративной информационной системой. Благодаря этому пользователи смогут получать, подписывать, согласовывать и отправлять документы в одном окне, не переключаясь на другое ПО.

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