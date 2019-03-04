СЭД «Этлас» внедрена в министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана

«Этлас» объявила о том, что в министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан внедрена СЭД «Этлас».

В начале прошлого года в ведомстве начался процесс модернизации информационных сетей и инфраструктуры. Был полностью обновлен парк устаревшей компьютерной техники. Также встал вопрос об автоматизации основных бизнес-процессов Министерства. В ходе постановки задачи и выявления необходимых требований по автоматизации руководство остановило свой выбор на системе «Этлас».

Основными требованиями к системе были: наличие всех необходимых инструментов ведения документооборота по стандарту Республики Таджикистан; автоматизация стандартных процессов обработки входящих документов, согласование документов и формирование исходящих документов; наличие автоматизации контроля исполнения поручений; простота внедрения и использования системы; наличие квалифицированной технической поддержки как самой системы, так и технической платформы на которой она развернута.

При плотном взаимодействии с местным интегратором специалисты «Этлас-Софт» провели работы по настройке и внедрению системы электронного документооборота. Провели обследование состояния текущего документооборота министерства. Сформировали в системе структуру текущего документооборота министерства. Завели пользователей системы с распределением прав доступа. Организовали группы пользователей с правами доступа к необходимым сегментам системы. Сформировали все необходимые справочники. Настроили карточки для всех типов документов министерства. Настроили правила автонумерации и автоименования документов. Сформировали структуры электронного архива документов. Настроили ряд бизнес-процессов обработки и регистрации различных типов документов.

В результате общей модернизации технической инфраструктуры министерства и внедрение системы электронного документооборота позволило в разы упростить и ускорить работу, а также совершить качественный скачок вперед как в работе с документами, так и в выполнении существующих в министерстве бизнес-процессов.

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