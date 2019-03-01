В России начинаются продажи смартфона Nokia 9 PureView. Цена

HMD Global, владелец бренда Nokia на мобильные устройства, объявила об открытии предзаказов на Nokia 9 PureView - смартфон с пятью камерами с оптикой ZEISS. Nokia 9 PureView понравится начинающим и профессиональным фотографам.

Пять основных камер сгруппированы в кольцо в верхней части корпуса. Каждый кадр, снятый на Nokia 9 PureView, – это результат одновременной работы пяти камер с общей разрешающей способностью 60 МП: два цветных и три монохромных сенсора по 12 Мп (размер пикселя 1,25 мкм) и F/1.8 каждый.

Работающие синхронно пять сенсоров улавливают больше света, чем камера с одной линзой. В результате слаженной работы пяти линз камера Nokia 9 PureView передает оттенки света и тени. Все фотографии снимаются Nokia 9 PureView в режиме HDR, при этом динамический диапазон составляет 12,4 ступеней экспозиции.

За селфи отвечает фронтальная камера 20 MП (размер пикселя 1 мкм). Смартфон записывает видео 1080p@30fp. За передачу изображения отвечает 2K pOLED экран Nokia PureDisplay с разрешением QHD и соотношением сторон 18:9.

Возможности оптики дополняют специальные алгоритмы, передающие текстуру и детали объекта съемки. В процессе обработки фото технологии искусственного интеллекта различают 1200 уровней глубины резкости и позволяют менять точку фокусировки на уже готовой фотографии. Nokia 9 PureView может сохранять все сделанные снимки в форматах RAW/DNG и позволяет редактировать их в Adobe Photoshop Lightroom или с помощью многофункционального приложения Google Фото прямо в смартфоне.

Быстродействие работы всех приложений обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 845. Безопасность данных гарантирует применение сразу двух биометрических параметров - встроенный в экран датчик отпечатков пальцев дополнен технологией распознавания владельца по лицу.

Емкости аккумулятора 3320 мАч может хватить на 28 часов разговоров в сети 4G, а минимальное время работы в режиме ожидания составляет 16,5 дней. В Nokia 9 PureView предусмотрена быстрая зарядка через порт USB Type-C (USB 3.0) и беспроводная зарядка стандарта Qi.

Передняя и задняя панели смартфона, выполненные из стекла Corning Gorilla Glass 5, обрамлены надежной рамой из алюминия 6000 серии, сохраняющего первозданный внешний вид в процессе эксплуатации. Цельный образ устройства дополняет расположение камер — все они находятся вровень с поверхностью смартфона. В Nokia 9 PureView предусмотрена влаго- и пылезащита по стандарту IP67.

Вес новинки — 172 грамма, размеры — 155 х 75 х 8 мм.

Nokia 9 PureView поставляется с предустановленной Android 9 Pie, разработанной компанией Google. Владельцам новинки гарантирован высокий уровень безопасности и защищенности, поскольку все выложенные в Google Play Маркет приложения прошли проверку на отсутствие вредоносного ПО. В Nokia 9 PureView предусмотрена долгая работа от одного заряда батареи, достаточно свободного пространства для хранения пользовательского контента, а также инновации Google, созданные на базе технологий искусственного интеллекта.

Android 9 Pie включает функции, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, благодаря которым смартфон работает быстрее и со временем адаптируется к привычкам владельца. Адаптивная батарея оптимизирует энергопотребление, ограничивая работу редко используемых приложений. Активаторы для приложений, отвечающие за часто используемые функции, предугадывают действия пользователя, поэтому для выполнения действия не требуется запускать само приложение. Обе функции обеспечивают быстродействие смартфона и оптимизируют работу Android 9 Pie.

Ориентировочная розничная цена новинки - 49 990 руб.