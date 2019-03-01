«Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов

«Ред Софт» и «Интертраст» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирования на совместимость своих продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы системы управления документо-ориентированными бизнес-процессами «CompanyMedia» с российской операционной системой РЕД ОС.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

CompanyMedia - импортонезависимая система корпоративного электронного документооборота. Сохраняя функции автоматизации делопроизводства, CompanyMedia сфокусирована на работе руководителей и бизнес-специалистов. Этим категориям работников CompanyMedia предоставляет инструменты для анализа и принятия управленческих решений, оценки эффективности персонала, повышения результативности основной деятельности организации. СЭД CompanyMedia зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№871).

«"Ред Софт" и "Интертраст" сотрудничают в разных плоскостях. Активно развиваем двустороннее партнерство, о чем свидетельствуют отличные результаты испытаний, которые мы регулярно проводим. Кроме того, компании входят в Комитет по интеграции российского программного обеспечения при АРПП «Отечественный софт», в рамках которого разрабатываем каталог совместимости. «Интертраст» – команда профессионалов. У нас много общих интересов»,- сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Одним из основных трендом развития нашей СЭД последние два года являлась импортонезависимость и мы удовлетворены успешным результатом тестирования нашей системы на российской ОС компании «Ред Софт». Заказчики, в особенности госорганы и госкомпании, получают возможность использования российского ПО на всем стеке программных компонентов, что повышает уровень надежности и безопасности информационных систем», - сказал Александр Савельев, заместитель генерального директора «Интертраст».