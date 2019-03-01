iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома»

Специалисты iCore разработали и реализовали проект мультимедийного комплекса для конференц-зала головного московского офиса инжинирингового дивизиона госкорпорации «Росатом».

Мультимедийный комплекс состоит из взаимосвязанных и работающих как единое целое подсистем. Его широкая функциональность позволяет обеспечить проведение мероприятий различного формата.

Ключевым элементом решения является система видеоотображения, состоящая из видеостены размером 4,8 х 2 м, дублирующих экранов и видеодисплеев, а также интерактивной видеосистемы на базе «сшивки» трех проекторов.

Обработку, передачу и распределение звука по залу обеспечивает высококачественная подсистема аудиообработки. Также в состав комплекса входит дискуссионная конференц-система, которая не только позволяет проводить аудиоконференции, но и используется в качестве источника звука для видео-конференц-связи.

Для визуального контроля помещения конференц-зала используются система технологического телевидения.

Рабочие места операторов оснащены оборудованием контроля видео- и аудиосигналов, а также средствами управления, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию в зале.

Важное оборудование комплекса защищено мощным источником бесперебойного питания.

Для оснащения конференц-зала инженеры iCore применили оборудование таких производителей как NEC, Extron, Crestron, RGB Spectrum, Polycom, Biamp, Bosch, Barco, Sennheiser, Clear One, Beyerdynamic, Shure, Schneider Electric.

«При реализации проекта были использованы самые современные и интересные решения, в числе которых сложная видеосистема с интерактивной проекцией и моторизированными двусторонними OLED-дисплеями, нестандартная реализация конференц-системы на базе микрофонных массивов с поканальной аудиообработкой стеком цифровых аудиопроцессоров, а также мощное ядро центральной коммутации и видеообоработки. В результате нам удалось обеспечить оптимальное по стоимости и функциональности сочетание характеристик мультимедийного обеспечения конференц-зала, сохранив при этом максимальную гибкость и разнообразие возможных профилей использования», — отметил генеральный директор iCore Руслан Демидов.

По словам руководителя проектов ИК «АСЭ» Романа Суворова, это уже не первый успешный опыт работы инжинирингового дивизиона с компанией iCore: «Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" имеет очень широкую географию присутствия и занимает 31% глобального рынка по проектированию и строительству АЭС. Наши филиалы, представительства и офисы расположены на территории 15 стран. Поэтому для нас очень важна координация наших действий. А это, в свою очередь, обеспечивается наличием качественной конференцсвязи. Реализация проекта по модернизации головного конференц-зала совместно с нашим партнером iCore – важный шаг по обеспечению проведения в инжиниринговом дивизионе важных мероприятий на самом высоком техническом уровне».