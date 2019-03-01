Huawei представила новые решения из серии СХД Oceanstor Dorado All-Flash

Huawei представила систему хранения данных (СХД) начального уровня типа all-flash Oceanstor Dorado3000 V3, а также СХД среднего и высшего уровня типа all-flash Oceanstor Dorado с поддержкой Non-Volatile Memory Express (NVMe). Системы хранения отвечают требованиям баз данных, инфраструктур виртуального рабочего стола (VDI), инфраструктур виртуальных серверов (VSI) и других сценариев использования, что помогает усовершенствовать ЦОДы, приближая их к эпохе all-flash.

В Huawei считают, что предприятиям уже сегодня необходимо привести инфраструктуру в соответствие с требованиями завтрашнего дня – это позволяют сделать системы хранения типа all-flash. Серия СХД all-flash Oceanstor Dorado V3 появилась на рынке в 2016 г. Согласно данным независимого исследовательского агентства Gartner за III квартал 2018 г., компания Huawei показала самые высокие темпы роста выручки на международном рынке СХД all-flash. Решения Huawei Oceanstor Dorado V3 среднего и высшего уровня (в том числе Oceanstor Dorado5000 V3, Oceanstor Dorado6000 V3 и Oceanstor Dorado18000 V3) поддерживают архитектуру NVMe. NVMe обеспечивает более быстрое взаимодействие между твердотельными накопителями (SSD) и серверной системой, а также значительно снижает значение задержки, что повышает качество обслуживания. Будучи самыми быстрыми системами хранения типа all-flash, решения Oceanstor Dorado среднего и высшего уровня характеризуются наименьшей, по данным производителя, в отрасли задержкой – 0,3 миллисекунды.

Решение Oceanstor Dorado3000 V3 использует технологию Flashlink для обеспечения стабильной работы даже в пиковые часы. Интеллектуальная мультипротокольная интерфейсная микросхема поддерживает клиентские (front-end) протоколы 32 Гбит/с FC и 100GE, в то время как интеллектуальный контроллер Huawei Baseboard Management Controller (BMC) унифицировано управляет центральным процессором, памятью и другими компонентами, что сокращает срок устранения неисправностей с двух часов до десяти минут.

Решение Oceanstor Dorado3000 V3 с комплексной функциональностью для предприятий задействует международные и патентованные Huawei технологии выравнивания износа для обеспечения стабильной и надежной работы твердотельного накопителя. Новаторская технология RAID-TP справляется с одновременным сбоем в трех твердотельных накопителях. Безшлюзовое решение типа «активный-активный», по утверждению производителя, обеспечивает практически стопроцентную надежность (99,9999%). Кроме того, решение Converged Data Management (CDM) обеспечивает безшлюзовое аварийное восстановление и резервирование на базе облака, а также восстановление обслуживания в облаке в считанные минуты (minute-level).

Решение Oceanstor Dorado3000 V3 также использует инлайновые (inline) технологии дедупликации и сжатия, чтобы снизить издержки на энергопотребление, охлаждение, управление и эксплуатацию, что сокращает общие операционные расходы на 65%. Это дает значительную экономию развертывании систем в больших масштабах.

Кроме того, решение Oceanstor Dorado3000 V3 совместимо с более чем тремя сотнями популярных устройств хранения, а также 98% ИТ-инфраструктур в отрасли, при этом оно не требует изменения существующих сервисов. Это способствует беспрепятственному обновлению, упрощает техническое обслуживание и эксплуатацию и ускоряет трансформацию центров обработки данных.

«Huawei более 17 лет ведет научные исследования и разработки в области технологий хранения. На основе этого богатого опыта мы создали базовое решение Oceanstor Dorado3000 V3, которое позволяет предприятиям воспользоваться всеми преимуществами платформы all-flash по низкой цене без ущерба для производительности и масштабируемости. Мы использовали систему хранения all-flash, чтобы помочь клиентам из разных отраслей создавать ресурсы хранения данных, и продолжим разработку и внедрение новых технологий в этой области», – сказал Уильям Дун (William Dong), директор департамента Enterprise Data Center Marketing & Solution Sales подразделения Huawei Enterprise.