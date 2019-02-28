Tarantool стал основным хранилищем данных в WFM-решениях от «Базис ИТ»

Mail.Ru Group объявила о том, что «Базис ИТ», разработчик ПО для автоматизации бизнес-процессов, начала промышленную эксплуатацию платформы BASIS.WFM, портировав на нее свою WFM-систему. Основным хранилищем данных в платформе BASIS.WFM является СУБД Tarantool, разрабатываемая Mail.Ru Group.

С точки зрения архитектуры, платформа BASIS.WFM от компании «Базис ИТ» - микросервисная, пиринговая, компонентная инструментальная среда, в которой можно достаточно быстро собрать специализированные решения под конкретных партнеров, ориентированные на планирование и организацию работ по задачам и участкам. Информационное, организационное и кадровое обеспечение этого процесса, а также анализ результатов работ и рабочего времени персонала, с учётом реалий российского законодательства.

Опора на СУБД Tarantool позволила разработчику реализовать современную архитектурную концепцию для реализации расширенного класса WFM-решений (WorkForce Management) и создать платформу, функциональность которой легко наращивать при сохранении высокой производительности и безопасности данных.

BASIS.WFM опирается на большое количество «горячих» данных: графики работы подразделений, доступность сотрудников по времени и территориально, квалификация персонала, приоритетность задач, различные измерительные срезы и метрики и др. При этом любые изменения в исходных данных должны учитываться платформой моментально, чтобы все участники могли видеть их в режиме реального времени. Этим обусловлены высокие требования к скорости и надежности СУБД, лежащей в основе решения.

В Tarantool все основные и операционные данные хранятся в памяти, что обеспечивает необходимый уровень производительности при любой нагрузке (до сотен тысяч запросов в секунду на один инстанс), а лимитов обрабатываемых данных не существует благодаря горизонтальной масштабируемости решения. При этом данные копируются на диск, что вкупе с журналированием изменений гарантирует их сохранность. Использование хранимых процедур позволяет обрабатывать данные прямо в месте их хранения, благодаря чему снижаются затраты ресурсов и исключаются риски, связанные с передачей данных по сети. Все потребители данных моментально получают уведомления об изменениях, что соответствует требованию к отображению данных в режиме реального времени.

О высоком качестве Tarantool свидетельствуют его популярность в IT-сообществе и большое количество внедрений.

«Широкий набор инструментов и активное интернет сообщество позволяют развивать и использовать эту data-платформу в нужном направлении», – отметил Дмитрий Крохин, лидер команды разработки BASIS.WFM.