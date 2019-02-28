Райффайзенбанк подключает клиентов к системе быстрых платежей

Райффайзенбанк объявил о начале подключения всех клиентов к системе быстрых платежей (СБП) 28 февраля. Сервис позволит мгновенно переводить деньги на счета клиентов других банков по номеру телефона в интернет-банке и мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн».

Переводить деньги можно на счета клиентов банков-участников проекта СБП: Ак Барс Банк, Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, КИВИ Банк, РНКО «Платежный Центр», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Совкомбанк, Тинькофф Банк. Перечень банков, подключившихся к СБП, будет расширяться.

Возможность получения платежа доступна всем клиентам с первого дня при условии согласия клиента на получение переводов по номеру телефона через СБП. Подключение возможности отправлять переводы клиентам других банков через СБП будет производиться поэтапно для равномерного распределения нагрузки на контакт-центр и системы банка.

Ключевые преимущества перевода через СБП — скорость и удобство. Перевести деньги клиенту другого банка теперь можно не только с карты, но и со счета, к которому не привязана карта, а сам перевод займет не более минуты. Кроме того, переводы осуществляются по номеру телефона — не нужно вбивать номер карты или реквизиты, можно просто выбрать контакт из записной книги смартфона.

«Наша стратегия в рознице — делать так, чтобы клиенту было легко управлять финансами. Система быстрых платежей способствует улучшению клиентского опыта», — отметил Роман Зильбер, руководитель дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса Райффайзенбанка.

Возможность переводов через СБП реализована непосредственно в мобильном приложении и интернет-банке Райффайзен-Онлайн. В разделе переводов «Людям» появилась новая возможность — «Переводы по номеру телефона». Это и есть переводы через СБП.