Konica Minolta модернизировала печатную инфраструктуру «Аэронавигации Северо-Запада»

Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру в петербургском офисе предприятия «Аэронавигация Северо-Запада», региональном филиале «Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ». Реализация проекта позволила унифицировать и более чем в 5 раз сократить парк устройств, минимизировать затраты, снизить нагрузку ИТ-отдела, а также повысить уровень информационной безопасности компании.

Филиал «Аэронавигация Северо-Запада» отвечает за безопасность и регулярность полётов гражданской авиации, совершенствование маршрутов и их оснащение радионавигационными средствами в Северо-Западном регионе. Предприятие проводит работу по совершенствованию структуры воздушного пространства, разрабатывает новые маршруты, обслуживает средства авиационной связи и технического обеспечения полетов для 116 аэродромов и двух аэроузлов.

До завершения проекта в январе 2019 года печатный парк петербургского офиса состоял из 85 многофункциональных устройств пяти различных производителей. В ходе работ специалисты Konica Minolta установили 16 полноцветных и монохромных МФУ форматов А3 и А4.

В дополнение к обновлению парка техники, на предприятии был развернут программно-аппаратный комплекс на базе решения SafeQ. Оно обеспечивает централизованное управление печатными устройствами и учётными записями пользователей, а также помогает формировать отчётность и устанавливать правила печати.

Благодаря внедрению отчётности у компании появилась возможность выявлять отделы с наибольшим объёмом печати. Анализ заданий печати позволяет автоматизировать бизнес-процессы и переводить затратные сегменты на электронный документооборот.

Однако ключевым преимуществом SafeQ для компании «Аэронавигация Северо-Запада» стала возможность контролировать доступ к функциям МФУ за счёт обязательной авторизации. Система идентификации распознаёт пользователя по специальной карте доступа, а функция Follow-me не требует привязки к конкретному устройству и предоставляет возможность распечатать необходимый документ на ближайшем МФУ.

«Одна из задач, с которой нам приходится сталкиваться каждый день — оптимизация воздушных маршрутов, поэтому мы, наверное, как никто другой понимаем, какой прирост эффективности можно получить от правильной организации процессов. В нашей работе нет мелочей: мы считаем, что только порядок во всем может обеспечить комфорт и безопасность авиаперевозок. Специалисты Konica Minolta смогли показать нам реальную выгоду от унификации печатной инфраструктуры, и мы видим экономический эффект уже сегодня», — отметил Максим Полевой, начальник отдела информационных технологий филиала «Аэронавигация Северо-Запада».

По итогам проекта компания планирует экономить 1,5 млн рублей в год за счёт снижения затрат на закупку расходных материалов, техническое обслуживание, модернизацию и ремонт существующей техники, а также приобретение новых устройств. По статистике, полученной из службы технической поддержки, количество заявок по неисправностям корпоративной системы печати сократилось на 90%, что существенно снизило загруженность ИТ-специалистов организации.

«В условиях цифровых преобразований оптимизация печати – важный этап развития компании. Мы рады отметить, что благодаря нашему сотрудничеству предприятие “Аэронавигация Северо-Запада” смогло добиться значительного сокращения парка устройств и экономии ресурсов», – сказала Наталья Кравченко, руководитель подразделения Konica Minolta Business Solutions Russia в СЗФО.

Внедрение проекта было завершено в январе 2019 года. На данный момент компания постепенно выводит старую технику из парка по мере окончания ресурса расходных материалов. В будущем компания планирует перейти на покопийную печать и оптимизировать инфраструктуру печати в других региональных филиалах предприятия.