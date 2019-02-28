Infinidat выпустил новую версию ПО InfiniBox

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Infinidat анонсировала новую версию программного обеспечения InfiniBox 4.0.40, которая включает поддержку протокола SMB. Помимо SMB, СХД от Infinidat позволяет одновременно использовать протоколы FC, iSCSI и NFSv3.

Обновление программного обеспечения InfiniBox 4.0.40 включает в себя поддержку протоколов SMB v2.1 - v3.1.1, улучшение функциональности снепшотов InfiniSnap с добавлением неизменяемых снимков томов, файловых систем и групп консистентности, систему восстановления файлов NFS с самообслуживанием под названием Snapshot Directory, повышение производительности с улучшением IOPS на 30%, увеличением пропускной способности на 22% и сокращением уровня задержек (latency).

Для флагманской модели InfiniBox F6000 производительность выросла до 1,3 миллиона IOPS, а пропускная способность - до 15,2 ГБ/с. По информации ряда интернет изданий, в конце прошлого года в рамках закрытого мероприятия для заказчиков, вендор демонстрировал задержки менее 50 мкс с хоста.

Infinidat также не обошел вниманием проблему сохранности данных пользователей при атаках вредоносных программ. Обновление расширяет возможности защиты критические данных при помощи снэпшотов InfiniSnap (Infinidat поддерживает до 100 000 снимков в системе. И это не предел). Теперь клиенты имеют доступ к неизменяемым снэпшотам для томов, файловых систем и групп консистентности, как часть уже мощного набора функционала по работе с моментальными снимками. Неизменяемые снэпшоты, при постоянном использовании, защищают данные от воздействия вредоносных программ и программ-вымогателей. В обновление добавлен Каталог снэпшотов (Snapshot Directory) для самостоятельного восстановления файлов. Конечные пользователи без помощи администратора могут легко просматривать, выбирать и восстанавливать файлы, которые были случайно удалены или изменены.

«Infinidat сделал High-end решение для хранения данных корпоративного уровня более доступным благодаря расширенной поддержке протокола в СХД InfiniBox для петабайтных объемов данных, - сказал Нед Пайл (Ned Pyle), главный директор программы Microsoft Windows Server High Availability and Storage. - Мы рады приветствовать их в экосистеме SMB и надеемся увидеть ценность этой расширенной поддержки протокола для наших клиентов».

«Наши клиенты находятся в центре каждого продукта, функции и обновления, которые мы выпускаем. Новая функциональность является ответом на последние отзывы и отклики наших клиентов во время Infinidat 2018 Customer Council в Бостоне, - сказал Брайан Кармоди (Brian Carmody), технический директор Infinidat. - При постоянном спросе клиентов на все более разнообразные рабочие нагрузки и большую защиту данных, мы гарантируем, что InfiniBox продолжает предоставлять богатый набор функций с самой высокой доступностью и надежностью данных для наших клиентов».

Илья Овчинников, руководитель направления СХД в ASBIS, официального дистрибьютора Infinidat в России и СНГ, отметил: «Вся новая функциональность доступна всем заказчикам сразу и бесплатно при очередном обновлении СХД. К этому заказчики Infinidat уже давно привыкли. А вот поддержка протокола SMB будет доступна только для СХД, которые будут отгружаться начиная со второго квартала 2019 года».

Все решения Infinidat на территории Российской Федерации и СНГ доступны через официального дистрибьютора, компанию ASBIS.

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