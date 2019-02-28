«Грейн холдинг» перенес все свои данные в облако «Крок»

«Грейн холдинг», российский производитель муки и хлеба, консолидировал всю инфраструктуру в рамках единой облачной платформы. В облако «Крок» перенесено по меньшей мере 40 систем: от инфраструктурных сервисов до прикладных приложений, которые обеспечивают бесперебойную переработку 1,7 тыс. тонн зерна ежедневно, изготовление 250 тонн хлебобулочных изделий в сутки и доставку продукции до 11 млн потребителей.

Раньше на каждом объекте холдинга — четырех хлебокомбинатах и одной мельнице — использовались не только разрозненные серверные, но и не интегрированные друг с другом бизнес-сервисы. В частности, на всех площадках работали собственные системы расчета маршрутов транспорта. Это приводило к росту накладных расходов, снижало прозрачность финансовой и управленческой отчетности, увеличивало скорость отгрузки продукции и ее доставки. Навести порядок руководству «Грейн холдинга» удалось после пересмотра всех ключевых процессов и консолидации ресурсов на базе облака, которое было выбрано как экономически оправданная модель работы с ИТ.

«Мы посчитали, сколько будет нам стоить построить собственный дата-центр, и поняли, что облако — лучшее решение, которое дает нам нужную гибкость, позволяет снижать затраты на инфраструктуру и обеспечивает надежность производства. На базе облака "Крок" также планируем в реализовать концепцию “цифрового предприятия”», — сказал Евгений Грудинин, заместитель генерального директора по ИТ «Грейн холдинга».

Переносу инфраструктуры и ИТ-систем предшествовал аудит, включивший в себя консультации по выбору архитектурных решений. После был подготовительный этап — двухмесячный цикл функционального и нагрузочного тестирования. Он позволил исключить возможные проблемы во время миграции и дальнейшей работы ИТ-инфраструктуры в облаке. Все ключевые ИТ-системы «Грейн холдинга» заработали на базе облака «Крок» в течение одного уикэнда после старта работ.

«История "Грейн холдинга" — это пример профессионального подхода к пересмотру стратегии развития бизнеса, где ИТ уделяется пристальное внимание. Разработка комплексного плана, включающего консолидацию ресурсов и использование аутсорсинга, предоставляет промышленным компаниям возможности для дополнительного роста, особенно если компания задумывается о развитии цифровых сервисов на производстве», — отметил Максим Березин, директор по развитию «Крок облачные сервисы».