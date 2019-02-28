Bentley представила приложение для проектов инфраструктурного строительства Synchro XR

Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для проектирования, строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры, представил Synchro XR – приложение для иммерсивной визуализации четырехмерных цифровых двойников строительных моделей, использующее новые очки Microsoft Hololens 2.

Проектные данные цифрового двойника визуализируются в Hololens 2 с помощью единой среды данных Bentley на базе Microsoft Azure. Благодаря решению смешанной реальности руководители строительных работ, планировщики проектов, владельцы-операторы и другие заинтересованные стороны в проекте могут получить аналитическую информацию, используя иммерсивную визуализацию запланированных работ, хода строительства, потенциальных рисков на площадке и требований к безопасности. Кроме того, пользователи смогут взаимодействовать с моделью и совместно работать над четырехмерными объектами в реальном пространстве и времени, в отличие от традиционного взаимодействия с плоским экраном, изображающим трехмерные объекты.

Ноа Экхаус (Noah Eckhouse), старший вице-президент по реализации проектов Bentley Systems, сказал: «Наше приложение Synchro XR для Hololens 2 представляет совершенно новый способ взаимодействия с цифровыми двойниками для инфраструктурных проектов. Пользователи получают преимущества нового подхода к проектированию и более глубокого и оперативного понимания процессов планирования и реализации проектов. Вместо использования плоского экрана с мышью и клавиатурой пользователь теперь может перемещаться внутри модели и прикасаться к цифровым объектам, которые совпадают с физической реальностью».

Менно де Йонге (Menno de Jonge), директор подразделения цифрового строительства Royal BAM Group, отметил: «В настоящее время мы используем решения смешанной реальности Synchro и Hololens 2 для проекта строительства крупного музея в Роттердаме. Реальная необходимость в цифровой трансформации в нашей отрасли заключается в том, чтобы избежать доработки на строительном объекте. Используя эту технологию, мы можем легко визуализировать график строительных работ. Это позволяет нам понять, не отстаем ли мы от графика, выявить потенциальные проблемы, решить их и вернуться к работе».

Алекс Кипман (Alex Kipman), технический специалист в области искусственного интеллекта и смешанной реальности в Microsoft, отметил: «Недавно анонсированный Microsoft Hololens 2 представляет собой автономный голографический компьютер, обеспечивающий бесконтактное оперативное взаимодействие с цифровыми моделями. Мы рады сотрудничать с Bentley, нашим партнером в области смешанной реальности, предоставляя клиентам шанс воспользоваться преимуществами технологий Hololens 2 и Synchro XR, чтобы опробовать новые возможности для творчества и командной работы над проектами в сфере архитектуры, проектирования и строительства».

Партнерская программа Microsoft в области смешанной реальности нацелена на помощь и поддержку поставщиков решений для смешанной реальности. Участникам программы корпорация Microsoft предоставляет услуги по обучению, техническую поддержку, поддержку продаж и маркетинга, а также помощь в бизнес-планировании.