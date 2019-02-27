«Смарт-Софт» представила новую версию Traffic Inspector Next Generation

«Смарт-Софт» сообщает о выходе новой версии программно-аппаратного универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.

Доработки команды «Смарт-Софт» в новом релизе Traffic Inspector Next Generation: в плагине os-ids-rules - редактор правил для системы обнаружения вторжений появилась возможность добавлять собственные правила, в плагине os-proxy-useracl - работа с пользовательскими и групповыми списками добавлена возможность множественного выбора в поле групп/пользователей для правил; добавлена маршрутизация пользователей на разные WAN-интерфейсы, таким образом, появилась возможность автоматически направлять различных пользователей через разные каналы связи.

Плагин os-proxy-sso - аутентификация пользователей на веб-прокси через протокол Kerberos: появилась поддержка нескольких доменов одновременно. Плагин os-ndpi - Layer 7-фильтрация, основанная на nDPI: библиотека распознавания протоколов обновлена до последней, актуальной версии. Плагин os-squid-log-pg – сбор данных по запросам пользователей из лог-файла веб-прокси в базу данных для формирования отчетности о доступе в интернет: PostgreSQL backend для хранения логов прокси.

Плагин os-security-scanner – сканер безопасности: добавлена возможность выбора плагинов сканирования. Captive-portal - веб-портал, на который попадает пользователь после подключения к сети компании: добавлена возможность создавать черный список MAC-адресов для блокировки доступа к сети пользователей, включенных в этот список.

Веб-прокси: добавлена опция ICAP bypass, позволяющая обрабатывать трафик без ICAP-сервиса в случае, если прокси обнаружил, что ICAP-сервис не отвечает. Активированы плагины централизованной системы управления несколькими устройствами Traffic Inspector Next Generation. Подготовлена документация по настройке SMTP-шлюза.

Также был осуществлен перевод на русский язык инсталлятора, консольного меню и исправлены обнаруженные ошибки.

Traffic Inspector Next Generation версии 1.4.0 базируется на OPNsense версии 18.7.7. Весь перечень изменений в OPNsense 18.7.7 относительно предшествующих версий представлен на сайте проекта. Разработчик обращает внимание на следующие моменты в связи с миграцией: SSH-доступ теперь привязан к группе «wheel», автоматически добавляемой к группе «admins», членом которой является «root». «Root» - единственный пользователь, которому назначен shell по умолчанию (opnsense-shell, вызывающий консольное меню root).

Назначение SSH-доступа выбранной группе пользователей, не входящей в группу «admins», доступно через меню «Система». Однако, работать будет только SCP, что связано с запросами клиентов о более внимательном отношении к правам доступа к shell. В случае необходимости предоставить пользователю интерактивный доступ по SSH рекомендуется сменить shell «nologin» на предустановленный shell в соответствии с его настройками.

Были усилены алгоритмы шифрования Web GUI HTTPS. Для доступа рекомендуется использовать обновленные версии браузеров.

Резервные способы аутентификации в GUI/систему удалены в связи с возможностью выбора нескольких серверов аутентификации одновременно. В связи с этим необходимо назначить текущий резервный способ аутентификации в качестве основного или использовать несколько способов.

Хотя WAN-интерфейсам требуется шлюз для нормального функционирования, для исключения воздействия на обслуживание ответов WAN назначение шлюза в single-WAN сценарии является необязательным. В связи с этим выбор «none» был изменен на «auto-detect». Теперь это рекомендованная настройка, если не используется multi-WAN.

Для подготовки к API для работы с псевдонимами межсетевого экрана описания элементов были удалены, поскольку они поддерживали устаревшие типы urltable_ports и url_ports.

В OpenVPN вычисление /31 сети туннеля изменено для использования первого и последнего адреса в качестве адреса сети. Широковещательного адреса не существует. Если это затрагивает ваши настойки, необходимо отрегулировать ваших клиентов или экспортировать их конфигурацию заново. Она будет содержать нужные изменения. Дополнительно, /32 сети туннеля теперь запрещены.

Универсальный шлюз безопасности (UTM) и система обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation предназначен для организации контролируемого доступа к интернету корпоративных компьютерных сетей и их защиты от внешних угроз. Относится к классу Unified Threat Management. Базируется на открытом коде проекта OPNsense.

Traffic Inspector Next Generation обеспечивает фильтрацию на разных уровнях модели OSI и управление через веб-интерфейс по защищенному HTTPS-подключению, а также по протоколу SSH с использованием терминального доступа. Решение разворачивается в роли шлюза на границе корпоративной сети и позволяет контролировать информационные потоки между локальной сетью и интернетом.