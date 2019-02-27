 

Smart Engines представила технологию распознавания иероглифов Китая, Японии и Кореи

Софт Документооборот
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Smart Engines представила технологию распознавания иероглифов. Ее разработка стала возможна благодаря применению глубоких разреженных дискретных нейронных сетей, которые позволяют распознавать свыше 45 тыс. иероглифов на документах со сложным фоном и при различных условиях освещения. Из них 20 941 китайский, 12 912 японских и 11 172 корейских иероглифов.

Новая функциональность интегрирована в систему искусственного интеллекта Hieroglyph, которая теперь на уровне платформы поддерживает распознавание более 800 типов удостоверяющих документов на более чем 40 языках. Это ID карты, паспорта, водительские права, визы и другие документы более 170 стран мира. Распознавание иероглифической письменности позволило расширить потенциальную пользовательскую аудитория продуктов Smart Engines более чем на 1,5 млрд человек.

Распознавание иероглифов является сложной научно-технической задачей, в которой разработчики искусственного интеллекта имеют дело с десятками тысяч символов, многие из которых незначительно отличаются друг от друга. В процессе разработки специалисты Smart Engines смогли преодолеть важный технологический барьер и перейти от методов классических OCR, рассчитанных на распознавание символов на белом фоне на качественных сканах, к компьютерному зрению, способному распознавать иероглифы даже в удостоверениях личности в видеопотоке и на фотографиях.

«К сложному устройству самих иероглифов в нашем случае добавляются визуальные помехи, вызванные наличием на изображении фона у документа, и искажения, обусловленные разной яркостью освещения и ракурсом съемки. Нам удалось создать специальную архитектуру нейронных сетей, которая обеспечивает быстродействие и качество распознавания иероглифов в документах на уровне символов латинского алфавита и кириллицы», – отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

Представленная технология предназначена для использования в процессах регистрации, идентификации и верификации пользователей в мобильных приложениях и интернет сервисах банковского сектора, страхования, финтеха, шеринговой экономики, транспорта, телекома и др. Уже сейчас разработчикам доступны библиотеки распознавания удостоверяющих документов Китая, Гонконга, Японии и Кореи для iOS, Android, Linux, Windows, macOS и Solaris.

Протестировать распознавание китайских, японских и корейских иероглифов в видеопотоке и на фотографиях можно установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google play или App Store.

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