Mail.ru Group расширила возможности прогнозирования охвата рекламных кампаний

Mail.ru Group расширила возможности предварительного измерения охвата кампаний в рекламной платформе myTarget. Рекламодатели смогут до запуска кампании оценить объем сегментов, созданных на основе данных счетчика top.mail.ru, которые доступны для динамического и стандартного ремаркетинга.

Счетчик top.mail.ru, установленный на сайте клиента, позволяет понимать, через какие каналы пользователи заходят на ресурс и какие действия совершают на сайте. На основе целей из счетчика рекламодатель может формировать сегменты пользователей, которые находятся на разных этапах воронки продаж, и настраивать показ рекламы на каждую отдельную группу аудитории.

Теперь до запуска кампании у клиентов есть больше возможностей оценить, какое максимальное количество пользователей привлечет рекламная кампания. На сформированные на основе счетчика сегменты рекламодатели могут настраивать кампании с применением технологий динамического и стандартного ремаркетинга, чтобы показывать пользователям, уже знакомым с компанией, специальные предложения или товары, которыми они интересовались.

Ранее клиентам myTarget был доступен предварительный подсчет охвата только из источников контекстного таргетинга. Теперь, если в сегменте используются два поддерживаемых источника, охват будет суммироваться. Потенциальный охват рекламных кампаний округляется в интерфейсе до тысяч.

myTarget развивает новые рекламные технологии и совершенствует существующие инструменты для удобства рекламодателей и повышения эффективности кампаний.