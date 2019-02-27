«Ланит» приобрела разработчика облачной системы пропусков

«ОНВИ Сервис», разработчик систем для организации контрольно-пропускного режима, стала частью группы «Ланит». Сотрудничество позволит вывести на рынок принципиально новые продукты, нацеленные на обеспечение безопасности и комфорта использования жилых, коммерческих и промышленных объектов.

«ОНВИ Сервис» разрабатывает семейство продуктов PASS24 – решения, которые позволяют клиентам повысить качество и скорость работы охранных пунктов своей территории с использованием современных облачных технологий в сочетании с решениями IoT и видеораспознавания.

Продукт PASS24.online успешно эксплуатируется в крупнейших коттеджных поселках, жилищных комплексах, на промышленных и других объектах на территории Москвы и Московской области. Общее количество постоянных пользователей — более 15 тыс. человек. Платформа PASS24.online автоматизирует важный для многих процесс — заказ пропусков переходит из бумажного журнала в облако, а коммуникация с посредником заменяется мобильным приложением. Компания интегрирует свою систему на территории клиента и подстраивает её под действующее пропускное решение.

«Изначально мы создали мобильное приложение для жителей коттеджного поселка, где живёт моя семья. Мы постоянно сталкивались с проблемами при заказе пропусков для наших гостей и курьеров. Систему делали добротно, тщательно прорабатывая все процессы и пользовательские интерфейсы, так как пользовались ей сами. Теперь же все это выросло в целую платформу PASS24, способную комплексно решать вопросы, связанные с контрольно-пропускным режимом на любых объектах», - отметил основатель проекта PASS24 Алексей Хромов.

В ближайшие три года компания «ОНВИ Сервис» планирует потратить более $3 млн на развитие своих продуктов и реализацию концепции автономного облачного контура безопасности, предлагающего пользователям жилых, коммерческих и промышленных объектов принципиально новый уровень комфорта и безопасности.

«Мы получили не только финансовую поддержку, но и консультирование, контроль, защиту от ошибок, что для нас очень ценно. ЛАНИТ помогает развивать стартапы, значительно увеличивая их инвестиционный потенциал, разрабатывать стратегию и новые продукты», — отметил Алексей Хромов.

Филипп Генс, президент группы компаний «Ланит», сказал: «Ланит всегда интересовали стартапы, которые предлагают полезные и оригинальные продукты, используя при этом комплексный подход. Поэтому мы обратили внимание на «ОНВИ Сервис». Разработка компании — это хороший пример решения, которое является частью большой экосистемы. У платформы есть потенциал. В продукте от «ОНВИ Сервис» появятся дополнительные сервисы и новые цепочки взаимодействия».