ГК «Аплана» открывает «кадровое агентство» программных роботов

«Аплана Бизнес Решения» (ГК «Аплана») объявила о запуске российского специализированного «кадрового агентства» Robin, предлагающего потенциальным работодателям программных роботов различной специализации.

На сайте «кадрового агентства» представлены развернутые резюме роботов-специалистов, основываясь на которых потенциальные работодатели смогут выбрать себе подходящего кандидата, ознакомиться с его навыками, опытом и послужным списком.

Директор службы маркетинга ГК «Аплана» Дмитрий Ведев отметил: «Мир уже привык к тому, что многие специальности «синих воротничков» в последние годы активно замещаются роботами – конвейеры, сборочные цеха, логистические центры невозможно представить без сотрудников-роботов. Сегодня роботизация приходит и в офисы компаний. Программные роботы берут на себя множество операций и задач, которые раньше выполнялись «белыми воротничками», повышая качество и продуктивность работы. Наши программные роботы уже овладели многими специальностями офисных сотрудников, поэтому открытие агентства по их трудоустройству – вполне закономерный шаг».

Сегодня в списке кандидатов агентства Robin программные роботы нескольких специальностей, в том числе: диспетчер, регистратор, закупщик, аналитик, брокер, рекрутер и др. С резюме роботов-кандидатов можно ознакомиться на сайте агентства.

При этом специалисты Robin не только осуществляют для заказчиков подбор квалифицированного «роботизированного персонала», но и помогают проанализировать, какие процессы в компании можно доверить роботу, оказывают содействие в их машинном обучении. На период адаптации сотрудника-робота к условиям работы на новом месте, кадровое агентство оказывает услуги по дополнительной настройке и интеграции.

«Сотни наших программных роботов успешно уже «трудятся» в крупнейших российских компаниях и банках – ЛУКОЙЛ, Сибур, Первая грузовая компания, ТВЭЛ, Почта России. Разработанная нами импортозамещающая платформа роботизированной автоматизации бизнес-процессов Robin RPA позволяет создавать программных роботов, в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения», – добавил директор направления инновационных проектов «Аплана Бизнес Решения» Павел Борченко.