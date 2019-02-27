«ЭларСкан А1» поставлен в крупнейшую библиотеку Рязани

«ЭЛАР» осуществила поставку планетарного сканера для создания высококачественных цифровых копий в Рязанскую областную универсальную научную библиотеку им. М. Горького (РОУНБ им. Горького). Российский сканер «ЭларСкан А1» предназначен для оцифровки различных крупноформатных документов, сшитых и расшитых оригиналов, материалов большого веса и толщины. В крупнейшем культурно-просветительском и научном учреждении Рязанской области планируют переводить в электронный вид редкие издания, относящиеся к книжным памятникам.

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького, основанная в 1858 году, сегодня является крупным информационным, образовательным, просветительским центром региона и коммуникационной площадкой для различных категорий пользователей. Библиотека обслуживает более 50 тысяч читателей ежегодно.

На сайте учреждения доступен Электронный каталог, включающий более 700 тысяч записей и Электронная библиотека объемом более 3000 изданий, содержащая оцифрованные документы и периодику из фонда редких и ценных изданий и краеведческого депозитария. К особо ценным относятся книги XVIII-первой трети XIX вв.: «Универсальная арифметика» Н. Курганова 1757 года выпуска, «Словарь исторический, или сокращѐнная библиотека…», вышедший в 1790-1798 гг. как приложение к «Московским ведомостям», «Древняя российская Вивлиофика» 1788-1791 гг., другие редкие экземпляры, положившие начало формированию книжного фонда первой публичной библиотеки рязанского региона.

Главный хранитель библиотечных фондов РОУНБ им. Горького Ирина Васильевна Антипова отметила: «Приобретение нового сканирующего оборудования решило задачи оцифровки редких изданий большого формата. Учитывая уникальность единичных подлинников, их формат, зачастую представляющий собой сшитые документы с разной толщиной корешка, для нас крайне важно работать на оборудовании, обеспечивающим бережное бесконтактное сканирование, что в полной мере обеспечивает приобретенный сканер».