Dr.Web для Linux подтвердил совместимость с ОС ROSA Enterprise

«Доктор Веб» сообщила о получении сертификата совместимости антивирусного программного обеспечения семейства Dr.Web и семейства операционных системы ROSA Enterprise.

Сертификат получен на основании результатов совместных тестовых испытаний, проведенных компаниями «Доктор Веб» и разработчиком операционных систем – НТЦ «ИТ РОСА». Dr.Web рекомендован в качестве средства защиты на ПК и серверов под управлением ОС семейства ROSA Enterprise, в том числе, для сертифицированных версии.

Продукт Dr.Web для Linux, входящий в Dr.Web Desktop Security Suite может работать на компьютерах со следующими ОС: ROSA Enterprise Linux Desktop (x86_64), ROSA Enterprise Desktop X3 (i586), ROSA Enterprise Desktop X3 (x86_64) и ROSA Enterprise Linux Server (x86_64) как в физической, так и в виртуальных средах.

Также подтверждена полная совместимость сертифицированных версий Dr.Web для Linux и ОС РОСА КОБАЛЬТ (рабочая станция и сервер). Таким образом, обеспечивается надежная защита информации в любом сценарии использования сертифицированного ПО.