«Битрикс24» интегрировал Instagram со своим конструктором интернет-магазинов. Функциональность интернет-магазинов «Битрикс24» позволяет выбрать, какие товары нужно добавить на страницу. Пользователи смогут самостоятельно переименовывать и изменять цену каждой позиции.

Все импортированные артикулы попадут в раздел «Товарный каталог». Это позволит отслеживать остатки по каждой позиции.

Все заявки, которые поступают в интернет-магазин «Битрикс24», автоматически попадают в CRM. Это позволит предпринимателям системно работать с продажами и обрабатывать запросы от потенциальных клиентов.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно подключить Instagram к магазину. Для этого надо авторизоваться через Facebook-аккаунт, который привязан к Instagram.

Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24», сказал: «Продажи в соцсетях и мессенджерах — один из главных трендов в электронной коммерции. В 2018 г. предприниматели продали через эти каналы почти на 600 млрд руб. Я уверен, что в 2019 г. эта сумма будет еще больше. Мы создаем инструменты, которые позволяют максимизировать прибыль из всех каналов продаж. В среднем пользователи проводят в Instagram 32 минуты в день. Мы не можем игнорировать этот тренд».